Probabili formazioni Monza Milan/ Quote: Pioli conferma Thiaw e Brahim Diaz (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: CHI GIOCA AL BRIANTEO?

Le probabili formazioni di Monza Milan ci introducono all’intrigante partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 18 febbraio, per la 23^ giornata di Serie A 2022-2023: un derby molto speciale per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, un match con il quale il Monza – reduce dalla vittoria di Bologna – potrebbe prolungare la sua imbattibilità, attiva nel 2023 e che in realtà è iniziata appena prima dei Mondiali, una grande serie che ha permesso alla neopromossa di ribaltare un pessimo avvio di stagione (sotto la guida di Giovanni Stroppa) e portarla vicino alla salvezza (+12 sul terzultimo posto).

Il Milan a gennaio ha vissuto un periodo nero, ma sembra apparentemente fuori dalla crisi: due partite non ci possono dare un quadro sostanziale ma intanto le vittorie contro Torino e Tottenham, entrambe per 1-0, hanno rimesso in carreggiata una squadra che si era persa e che sta anche dimostrando di poter assorbire il cambio di modulo (esito pessimo nel derby) anche grazie agli accorgimenti di Stefano Pioli sui singoli. Ora, aspettando che all’U-Power Stadium si giochi la partita, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni di Monza Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Monza Milan possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 23^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra brianzola vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo dei rossoneri ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,10 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN

LE SCELTE DI PALLADINO

Il modulo di Raffaele Palladino per Monza Milan resta il 3-4-1-2: di fatto Caprari gioca più come seconda punta che come trequartista, dunque l’ex di Verona e Sampdoria agirà al fianco di Petagna – nuovamente scelto come centravanti di riferimento – e lascerà il solo Pessina, tecnicamente un ex, a giostrare tra le linee offensive. A centrocampo il Monza dovrebbe poi puntare sulla coppia formata da Sensi, che dovrebbe aver recuperato la migliore condizione dopo i tanti problemi fisici, e Rovella; sulla destra Giulio Donati parte favorito su Birindelli, a sinistra invece la tegola è l’assenza di un Carlos Augusto che è stato fondamentale nell’ascesa del Monza, e che sarà sostituito da Ciurria che invece di questa squadra rappresenta il jolly, potendo ricoprire tante posizioni sul terreno di gioco. Per quanto riguarda la difesa, il portiere come sempre sarà Di Gregorio e sembrano fatte anche le scelte sul terzetto, con Pablo Marì che si piazzerà in posizione centrale e sarà supportato da Marlon e Izzo.

I DUBBI DI PIOLI

È invece un 3-4-2-1 quello di Pioli per Monza Milan: qui a “ballare” è Rafael Leao, che però avendo bisogno di campo per le sue progressioni dovrebbe partire qualche passo indietro e giocare così sulla linea di Brahim Diaz che, soprattutto dopo il gol al Tottenham, viene confermato spingendo in panchina De Ketelaere. Rispetto alla vittoria in Champions League dovrebbe tornare titolare Calabria: il capitano del Milan prenderà il posto di Saelemaekers come esterno destro, sull’altro versante avremo senza dubbi Theo Hernandez mentre in mezzo Bennacer può stringere i denti ma verosimilmente non sarà della partita, quindi Pioli si affiderà nuovamente a Krunic per formare la coppia con Tonali. Detto poi che Giroud sarà ancora il centravanti, ma con Ibrahimovic in panchina che scalpita e aspetta la sua occasione, in difesa Tomori non ce la fa e quindi arriverà la conferma per Thiaw (ottimo nella vittoria contro il Tottenham), con lui dovremmo nuovamente vedere Kjaer e Kalulu che completeranno il reparto a protezione di Tatarusanu.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA MILAN: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; G. Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina; Caprari, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Calabria, Tonali, Krunic, T. Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











