PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI/ Diretta tv: Lobotka torna alla regia

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: A CENTROCAMPO

Parliamo adesso più diffusamente del centrocampo per quanto riguarda la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Monza Napoli. Per i brianzoli di mister Raffaele Palladino sulla fascia destra dovrebbe tornare titolare l’eccellente Ciurria, mentre sulla corsia mancina sarà presente l’inossidabile Carlos Augusto. In mezzo, è quasi scontata la presenza di Rovella; il ballottaggio dovrebbe semmai essere fra Machin e Sensi per l’altra maglia a disposizione, anche perché Pessina dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione e giocare quindi sulla trequarti d’attacco per il Monza.

Video/ Torino Monza (1-1) gol e highlights: Caprari risponde a Sanabria!

In casa Napoli ormai è festa perenne, ma al Brianteo potremmo rivedere titolare in cabina di regia Lobotka, che è stato per tutta la stagione il perno fondamentale del giro di mister Luciano Spalletti. Elmas potrebbe avanzare nel tridente d’attacco e quindi Zambo Anguissa e Zielinski dovrebbero essere regolarmente le due mezzali, a meno che Spalletti voglia lanciare qualche giovane per dare anche a loro la ribalta in queste giornate conclusive verso l’ultima festa scudetto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Torino Monza (risultato finale 1-1): Caprari trova il gol del pareggio!

CHI GIOCA ALL’U-POWER STADIUM?

Le probabili formazioni di Monza Napoli ci introducono alla partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 maggio: siamo nella 35^ giornata di Serie A 2022-2023. Clima di festa all’U-Power Stadium: il Monza è abbondantemente salvo e il Napoli ha già vinto e festeggiato lo scudetto, dunque questo potrebbe influire anche sulle scelte dei due allenatori che potrebbero dare spazio ha chi ha giocato meno nel corso della stagione, anche se poi nell’ultimo turno Raffaele Palladino si è presentato con i titolari contro il Torino, strappando anche un bel pareggio.

Video/ Monza Roma (1-1) gol e highlights: Caldirola risponde a El Shaarawy (Serie A)

Da valutare il Napoli, che le riserve le ha fatte giocare contro la Fiorentina: per quanto riguarda domenica pomeriggio, Luciano Spalletti potrebbe ripresentare in campo qualcuno dei suoi big ma lo scopriremo quando arriverà il momento. Nel frattempo noi possiamo fare le nostre valutazioni al netto di tutto, provando a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero affrontare questa partita; di conseguenza prendiamoci del campo, come sempre facciamo, per leggere insieme le probabili formazioni di Monza Napoli.

DIRETTA MONZA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Napoli dovrebbe essere garantita da Zona DAZN: il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky, dunque gli abbonati alle due piattaforme potranno seguire questa partita di Serie A. Ricordiamo poi che il massimo campionato di calcio è trasmesso integralmente sulla già citata DAZN: senza un supporto di un televisore (con la possibilità di essere connesso a internet) la visione della sfida sarà in diretta streaming video, di conseguenza vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

LE SCELTE DI PALLADINO

Palladino dovrebbe rinunciare a Pablo Marì e Colpani in Monza Napoli; dunque in difesa potremmo avere una linea con Marlon, Caldirola e Izzo schierati a protezione di Di Gregorio, mentre il dubbio riguarda sempre la fascia destra dove Ciurria potrebbe tornare a giocare in questa posizione, avendo sull’altro versante l’inossidabile Carlos Augusto. In mezzo, quasi scontata la presenza di Rovella; a giocarsi l’altra maglia in questo caso sarebbero Machin e Sensi, perché Pessina dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione e tornare sulla trequarti. Davanti, Dany Mota è stato titolare nelle ultime due: stavolta scalpita l’ex di giornata Petagna, da valutare eventualmente Gytkjaer con Caprari che tra tutti gli attaccanti a disposizione del Monza sembra il più certo di iniziare questa partita, ma staremo a vedere se sarà questo che deciderà il suo allenatore.

GLI 11 DI SPALLETTI

In Monza Napoli sarà ancora out Mario Rui, mentre Lozano non è al top della condizione. Rispetto alla festa contro la Fiorentina potrebbero tornare in campo Lobotka e Kvaratskhelia; così anche Juan Jesus, che potrebbe rilevare Ostigard e piazzarsi al centro della difesa in compagnia di Kim Min-Jae, mentre sugli esterni giocherebbero Di Lorenzo e Mathias Olivera con il possibile inserimento di Bereszynski (in porta Meret potrebbe riprendere la maglia che domenica scorsa gli è stata sfilata da Gollini). Per il resto, Elmas potrebbe nuovamente ricoprire il ruolo di esterno destro nel tridente ma qui deve vincere la concorrenza di Politano; Zambo Anguissa e Zielinski dovrebbero essere regolarmente le due mezzali, da vedere poi se Spalletti voglia lanciare qualche giovane (Gaetano e Zerbin i principali indiziati), sarà invece titolare Osimhen – sempre che Raspadori e Giovanni Simeone non stuzzichino il loro allenatore – anche perché deve vincere la classifica marcatori e vuole rendere ancora più straordinaria una stagione che lo ha già comunque consegnato nella storia del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina; Dany Mota, Caprari. Allenatore: Raffaele Palladino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











© RIPRODUZIONE RISERVATA