PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI/ Quote, una partita speciale per Armando Izzo

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: IL DUELLO

Ci rivolgiamo alla difesa per scegliere un duello nelle probabili formazioni di Monza Napoli. Fra i brianzoli c’è infatti un napoletano doc come il classe 1992 Armando Izzo, che è passato anche nel vivaio del Napoli, ma senza mai giocare in prima squadra. La carriera di Izzo infatti si è poi sviluppata fra Triestina, Avellino e poi soprattutto Genoa (quattro stagioni fra il 2014 e il 2018) e Torino, per altri quattro campionato dal 2018 fino alla scorsa estate, quando il Monza lo ha acquistato per aumentare il tasso d’esperienza della propria difesa nello storico primo campionato di Serie A per la società lombarda.

Viene da molto più lontano il nuovo perno della retroguardia partenopea: parliamo naturalmente del sud-coreano classe 1996 Kim Min-jae. Il compito era difficile: sostituire un certo Kalidou Koulibaly dopo una sola stagione nel calcio europeo, in Turchia con il Fenerbahce. Questa stagione invece è stata praticamente perfetta per Kim Min-jae, che così è diventato “partenopeo” quasi come Armando Izzo, ecco perché spiccherà allo stadio Brianteo questo duello così particolare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA NAPOLI: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Monza Napoli ci presentano le possibili scelte di Raffaele Palladino e Luciano Spalletti per la partita di oggi pomeriggio nella trentacinquesima giornata di Serie A. Clima di festa all’U-Power Stadium: il Monza è la rivelazione del campionato e il Napoli ha già vinto e festeggiato lo scudetto, dunque potremmo parlare di gioia doppia in una partita che proprio per questo motivo potrebbe essere priva di tatticismi e quindi regalarci gol e spettacolo. Possibile anche il turnover per dare spazio ha chi ha giocato meno nel corso della stagione, anche se Raffaele Palladino settimana scorsa si era presentato con i titolari in occasione del pareggio contro il Torino.

Gli stessi ragionamenti si potrebbero fare per il Napoli, che arriva dalla vittoria contro la Fiorentina: Luciano Spalletti potrebbe presentare in campo un mix tra i suoi big e chi ha giocato meno, in ogni caso sarà una partita di fine stagione, visto che in palio c’è davvero poco da entrambe le parti. Questo ci permette di intuire che le scelte dei due allenatori potrebbero essere molto libere, ma non per questo meno interessanti: andiamo allora a leggere insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Monza Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Monza Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I freschi campioni d’Italia partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,70, mentre si sale poi a 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse essere il Monza a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

LE SCELTE DI PALLADINO

Palladino dovrebbe rinunciare a Pablo Marì e Colpani nelle probabili formazioni di Monza Napoli; dunque in difesa potremmo avere una linea a tre con Marlon, Caldirola e Izzo a protezione del portiere Di Gregorio, mentre sulla fascia destra Ciurria potrebbe tornare a giocare in questa posizione, Carlos Augusto invece è intoccabile a sinistra. In mezzo è sicura la presenza di Rovella; a giocarsi l’altra maglia sono invece Machin e Sensi, con Pessina avanzato tornare sulla trequarti. Davanti, Dany Mota è stato titolare nelle ultime due: stavolta scalpita l’ex Petagna, con Caprari che sarà invece la seconda punta nell’ormai classico modulo 3-4-1-2 con cui il Monza ha saputo ritagliarsi un posto al sole in questa stagione.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Monza Napoli, rispetto alla festa contro la Fiorentina potrebbero tornare in campo Lobotka e Kvaratskhelia; inoltre Juan Jesus potrebbe sostituire Ostigard al centro della difesa con Kim Min-Jae, mentre sugli esterni giocherebbero Di Lorenzo e Mathias Olivera, ma spera anche Bereszynski; inoltre in porta Meret spera di riprendere la maglia che domenica scorsa fu di Gollini. Per il resto, Elmas potrebbe nuovamente ricoprire il ruolo di esterno destro nel tridente ma è in concorrenza con Politano; Zambo Anguissa e Zielinski dovrebbero essere regolarmente le due mezzali, infine dovrebbe essere titolare Osimhen (nonostante Raspadori e Simeone scalpitino), perché deve vincere la classifica marcatori.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina; Dany Mota, Caprari. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti











