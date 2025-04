PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI: LE SCELTE DEL MATCH!

Andiamo a leggere le probabili formazioni Monza Napoli, partita che va in scena alle ore 18:00 di sabato 19 aprile per la 33^ giornata di Serie A 2024-2025: snodo importante e forse decisivo per il Napoli che, dopo i tre gol rifilati all’Empoli, affronta un’altra squadra di bassa classifica, stavolta proprio il fanalino di coda, e spera di recuperare terreno e magari operare l’aggancio in vetta ai danni dell’Inter, che giocherà a Bologna e dunque ha un turno sulla carta sfavorevole. Tuttavia, Antonio Conte deve fare i conti con la condizione di alcuni giocatori: in particolare ha problemi in difesa, e dovrà dunque puntare su seconde linee non troppo impiegate in maniera regolare.

Il Monza è ormai retrocesso: a proposito di infortuni, ha sicuramente pagato la lungodegenza di alcuni elementi chiave ma va anche detto che le cose si sono messe male fin da subito, quest’anno i brianzoli non sono riusciti a replicare le due stagioni passate e dunque dopo tre annate comunque ricche di soddisfazioni torneranno in Serie B, resta solo da capire quando arriverà l’aritmetica ma intanto Alessandro Nesta vuole dare battaglia anche oggi, pertanto adesso ipotizziamo le scelte di campo da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni Monza Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO MONZA NAPOLI

Plebiscito in favore dei partenopei tra chi ha puntato su Monza Napoli: le quote dell’agenzia Snai indicano un valore di appena 1,24 volte la giocata sul segno 2 per la vittoria della squadra ospite, mentre il segno 1 per il successo dei brianzoli vi farebbe guadagnare addirittura 12,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Per quanto riguarda il segno X, che regola il pareggio, questo bookmaker ha previsto una quota che corrisponde a 5,50 volte la posta in palio sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

LE SCELTE DI NESTA

Campionato finito per Pessina, fuori anche Izzo, D’Ambrosio e Keita Baldé Diao: certamente gli infortuni ci sono, nelle probabili formazioni Monza Napoli Nesta dovrebbe schierare un 3-5-2 portando Pedro Pereira nel terzetto difensivo, comandato da Caldirola e completato da Andrea Carboni con Turati confermato in porta. Dunque sulla corsia destra si apre il ballottaggio tra Birindelli e Ciurria: vista la forza del Napoli il favorito dovrebbe essere il primo, anche se ormai per il Monza è rimasto ben poco da difendere, mentre a percorrere la corsia mancina sarà Kyriakopoulos.

In mezzo al campo invece abbiamo un testa a testa tra Urbanski e Castrovilli, entrambi calciatori arrivati a Monza in cerca di riscatto e minutaggio: diciamo che le cose non sono andate esattamente come sperato, mentre ha giocato una stagione solida Alessandro Bianco che sarà nuovamente il regista della squadra brianzola, con Akpa Akpro che si muoverà nei panni di seconda mezzala. Davanti giocherà Dany Mota, con lui potremmo avere Caprari, per un fronte offensivo leggero e mobile, oppure Ganvoula che rappresenterebbe il centravanti classico per il Monza.

LE MOSSE DI CONTE

Come già detto, nelle probabili formazioni Monza Napoli Conte deve fare i conti con i problemi in difesa: fuori dai giochi Juan Jesus, Buongiorno è a mezzo servizio e deve stringere i denti per andare in campo al fianco di Rrahmani, così da confermare la difesa a quattro che, schierata davanti a Meret, prevede Di Lorenzo e Mathias Olivera (che però, diffidato, potrebbe lasciare spazio a Spinazzola) sugli esterni. In alternativa giocherebbe Rafa Marin, cui però Conte non ha mai dato fiducia: diciamo che per la trasferta di Monza le assenze potrebbero non pesare troppo, ma lo valuteremo in campo.

Nel frattempo il Napoli ritrova titolare Zambo Anguissa, che si riprende il posto sul centrodestra in mediana scalzando Gilmour; confermati gli altri due elementi, vale a dire l’insostituibile playmaker Lobotka e un McTominay che punta la doppia cifra di gol ed è probabilmente MVP stagionale di questa squadra. Invariato anche l’assetto avanzato del Napoli: Conte punta sempre su David Neres come laterale di sinistra, dall’altra parte del campo agisce naturalmente Politano mentre, in crescita e in forma in questo particolare momento, avremo Romelu Lukaku a giocare come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NAPOLI

MONZA (3-5-2): Turati; P. Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Urbanski, A. Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Lukaku, David Neres. Allenatore: Antonio Conte