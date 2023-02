Probabili formazioni Nantes Juventus/ Diretta tv: torna il tridente (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS: CHI GIOCA ALLA BEAUJOIRE?

Le probabili formazioni di Nantes Juventus ci parlano della partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio, valida per il ritorno dei playoff in Europa League 2022-2023: un impegno complesso per i bianconeri, che all’andata sono stati anche sfortunati ma non sono andati oltre un 1-1 casalingo, risultato rischioso e che potrebbe portare a una bruciante eliminazione da un torneo al quale Massimiliano Allegri tiene, soprattutto considerando che in campionato ci sarà poi una seconda inchiesta da affrontare e la situazione potrebbe addirittura precipitare oltre il -15 di penalizzazione.

In Serie A la Juventus ha vinto a La Spezia, ottenendo il terzo successo consecutivo e tornando a sperare almeno nella Conference League; tuttavia come già detto la vera partita per i bianconeri si gioca qui, dove può essere sollevato un trofeo internazionale a distanza di 26 anni e mettere se non altro il punto esclamativo su una stagione particolarmente complessa. Aspettiamo di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco della Beaujoire; intanto possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Nantes Juventus.

DIRETTA NANTES JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nantes Juventus sarà disponibile esclusivamente sulla televisione satellitare – per gli abbonati – e per la precisione su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. L’alternativa come sempre sarà quello di rivolgersi alla piattaforma DAZN (per la quale è necessario aver sottoscritto un abbonamento), e naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS

LE SCELTE DI KOMBOUARÉ

Verosimilmente Antoine Kombouaré dovrebbe affrontare Nantes Juventus con gli stessi undici del match dell’Allianz Stadium. Ganogo, che ha vissuto poco fa un dramma familiare, dovrebbe essere ancora fuori e allora in quello che appare essere un 3-5-2 ci sarà spazio per Chirivella e Moussa Sissoko in qualità di mezzali, con Moutoussamy che dovrebbe operare in qualità di perno centrale in mediana. La difesa di fatto è a tre: i centrali sono Pallois, Girotto e Castelletto mentre si alzano i due laterali che sono Coco da una parte e Centonze dall’altra, un atteggiamento prudente da parte di Kombouaré che comunque potrebbe anche agire con un modulo diverso in corso d’opera, allargando un terzino e proponendo una sorta di 4-2-3-1. Qui dipenderà anche dalla posizione di Blas, autore del gol del pareggio una settimana fa: largo oppure da seconda punta, facendo da sparring partner a Mostafa Mohamed che ancora una volta come centravanti è favorito sulla concorrenza. Il portiere chiaramente sarà Lafont, protagonista di un’ottima gara a Torino.

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri pensa al 3-4-3 per Nantes Juventus: da difendere è rimasto poco, serve dunque un atteggiamento spavaldo e per questo il modulo dovrebbe essere quello dell’andata, con un tridente pesante nel quale Vlahovic agirebbe da prima punta con il supporto di Di Maria, nuovamente titolare rispetto all’ultima di campionato, e Federico Chiesa. A centrocampo di conseguenza giocheranno in due: a rimanere in panchina inizialmente dovrebbe essere Fagioli, Allegri punterà sulla coppia formata da Locatelli, che sarà il regista, e Rabiot che con le sue accelerazioni palla al piede dovrà provare a strappare quando possibile, cambiando il passo della squadra. De Sciglio dovrebbe riprendersi la maglia a destra a scapito di Cuadrado, sull’altro versante invece ci sarà la conferma per Kostic; per quanto riguarda la difesa, Bremer che era squalificato in campionato torna a vestire i panni di leader in un reparto tutto brasiliano, perché gli altri saranno Danilo e Alex Sandro con Szczesny che in porta torna titolare, dopo aver lasciato campo a Perin al Picco.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS: IL TABELLINO

NANTES (3-5-2): Lafont; Pallois, Girotto, Castelletto; Coco, Chirivella, Moutoussamy, M. Sissoko, Centonze; Blas, Mostafa Mohamed. Allenatore: Antoine Kombouaré

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











