Probabili formazioni Nantes Juventus/ Quote: Di Maria-Vlahovic-Chiesa (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS: CHI GIOCA ALLA BEAUJOIRE?

Le probabili formazioni di Nantes Juventus ci avvicinano ulteriormente alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 23 febbraio, valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2022-2023: alla Beaujoire servirà una sorta di impresa alla Juventus, dopo il beffardo pareggio dell’andata che sulla carta ha dato un leggero vantaggio ad un Nantes che potrà giocare in casa il match decisivo per gli ottavi, ma che sa anche come il gol segnato all’Allianz Stadium tecnicamente non fa la differenza. La Juventus ha comunque deluso, incapace di battere una squadra tredicesima nella Ligue 1.

Per questo motivo Massimiliano Allegri deve dare risposte, anche perché la situazione in Serie A – tra l’altro con la possibilità che peggiori – è compromessa; l’Europa League può essere l’occasione per mettere un trofeo in bacheca e fare dei passi importanti in campo internazionale e non solo. Vedremo cosa succederà in campo, nel frattempo possiamo valutare quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per la serata e dunque, come sempre, prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Nantes Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Nantes Juventus possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,45 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,85 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS

LE SCELTE DI KOMBOUARÉ

È un 3-5-2 il modulo di Antoine Kombouaré per Nantes Juventus, ma si tratta di uno schema elastico: Centonze fa il laterale sinistro di centrocampo ma può arretrare la sua posizione andando a giocare in linea con Girotto e Castelletto, mentre Pallois a destra si può allargare. In questo modo la difesa davanti a Lafont sarebbe composta da quattro giocatori; in mediana resterebbe poi la cerniera formata da Chirivella e Moutoussamy, al massimo con Coco a fare la mezzala tattica ma in realtà quest’ultimo che potrebbe fare qualche passo avanti sulla trequarti. Ecco allora che da un 3-5-2, che poi rappresenta quasi una difesa a cinque in fase di non possesso, il Nantes può agilmente passare al 4-2-3-1 sfruttando tutta l’ampiezza del campo e giocando tra le linee; qui sarà importante anche il lavoro che saprà garantire Blas, il giocatore che una settimana fa ha punito la Juventus tenendo del tutto accese le speranze di qualificazione dei francesi. Il riferimento avanzato sarà in ogni caso l’egiziano Mostafa Mohamed, con il compito di tenere alto il Nantes.

GLI 11 DI ALLEGRI

Per Nantes Juventus Massimiliano Allegri torna al 3-4-3: il tridente dovrebbe essere formato da Di Maria, Vlahovic e Federico Chiesa con il Fideo che partirà da destra per sfruttare il suo mancino fatato, stesso discorso ovviamente per Chiesa sull’altro versante. Con i tre attaccanti, il sacrificato sarà un centrocampista: molto probabilmente alla Beaujoire sarà Fagioli a partire dalla panchina, dunque i due titolari saranno Rabiot e Locatelli – ricordiamo che Miretti e Pogba sono sempre ai box – con De Sciglio che si prepara a fare il titolare come esterno sulla destra, a scapito di un Cuadrado non troppo in condizione. Panchina per Leandro Paredes, cui verosimilmente toccherà il derby di campionato vista la squalifica di Locatelli; a sinistra quasi scontata la presenza di Kostic, anche per mancanza di alternative. In difesa si rivede Bremer che ha saltato la trasferta di La Spezia: l’ex Torino riprende la maglia al centro della difesa, ai suoi lati agiranno come sempre Danilo e Alex Sandro con Szczesny che torna a difendere la porta.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES JUVENTUS: IL TABELLINO

NANTES (3-5-2): Lafont; Pallois, Girotto, Castelletto; Coco, Chirivella, Moutoussamy, M. Sissoko, Centonze; Blas, Mostafa Mohamed. Allenatore: Antoine Kombouaré

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











