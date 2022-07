Probabili formazioni Napoli Adana Demirspor/ Info streaming video e tv, le scelte

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ADANA DEMIRSPOR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING VIDEO

Prima di leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Adana Demirspor, la partita amichevole che i partenopei giocano alle ore 20:30 di mercoledì 27 luglio (appuntamento al Teofilo Patini di Castel di Sangro), dobbiamo dare notizia delle info tv per assistervi: c’è una buona notizia per tutti i tifosi della squadra e gli appassionati, perchè le immagini del test partenopeo saranno disponibili anche se soltanto in pay per view.

Probabili formazioni Lazio Genoa/ Info streaming video e tv, le scelte di Sarri

Infatti il canale che trasmetterà l’amichevole Napoli Adana Demirspor è Sky Sport 251: fa parte del pacchetto Calcio del satellite e quindi, qualora non abbiate un abbonamento specifico, dovrete necessariamente acquistare il singolo evento. Lo streaming video sarà garantito da Sky Go, applicazione sempre riservata ai clienti e che, senza costi aggiuntivi, può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, inserendo i dati del proprio abbonamento.

Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Leao sfida Raspadori sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ADANA DEMIRSPOR: LE SCELTE DI SPALLETTI

Ecco allora l’analisi delle probabili formazioni di Napoli Adana Demirspor. Luciano Spalletti quest’anno dovrebbe cambiare modulo, affidandosi al 4-3-3 in maniera più massiccia: difficile dire chi possa partire titolare in questa amichevole contro la squadra di Vincenzo Montella, ma possiamo ipotizzare una difesa con Meret in porta e la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus che per il momento sarebbe anche quella titolare per il campionato. Sulle corsie laterali i duelli sono Di Lorenzo-Zanoli e Mario Rui-Matias Olivera.

Poi un centrocampo nel quale Lobotka parte favorito per avere in mano le redini del Napoli, dunque la coppia di mezzali che va per la maggiore è quella formata dalla fisicità e interdizione di Zambo Anguissa e la capacità di legare il gioco e creare qualità di Fabian Ruiz. Davanti, c’è sempre attesa per Kvaratskhelia che ha già destato ottime impressioni e potrebbe realmente essere un acquisto di peso, con lui Osimhen potrebbe aumentare il bottino di gol rispetto all’anno scorso ma anche Lozano, che partirebbe titolare a destra, è atteso a un salto di qualità non indifferente.

Probabili formazioni Inter Sampdoria/ Duello Dzeko-Caputo in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA