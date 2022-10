Probabili formazioni Napoli Ajax/ Diretta tv: conferme partenopee (Champions)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Ajax ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo potrebbe garantire ai partenopei la matematica certezza della qualificazione dal girone A di Champions League verso gli ottavi di finale. Tre vittorie su tre finora, con prestazioni una più bella dell’altra, fra le quali naturalmente anche il meraviglioso 1-6 di Amsterdam, che mette ora il Napoli in pole position anche per il primo posto finale nel suo gruppo.

Nel frattempo è arrivata anche la vittoria sul campo della Cremonese, comunque importante per dimostrare di non snobbare le partite più “facili”, inoltre bisognerà tenere conto della fame di rivincita dell’Ajax, che vorrà riscattare quella che per gli olandesi è stata una delle peggiori sconfitte internazionali della loro storia. In palio però ci sono gli ottavi, allora andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Ajax.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Ajax vedranno logicamente l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti intenzionato ad insistere con il marchio di fabbrica del suo Napoli, che è il modulo 4-3-3: Meret giocherà in porta; davanti a lui come sempre Di Lorenzo a destra, in mezzo potrebbe esserci Juan Jesus in coppia con Kim, infine come terzino sinistro potrebbe giocare Olivera; a centrocampo scegliamo il terzetto più classico con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; infine per il tridente d’attacco del Napoli c’è abbondanza, ma noi schieriamo Lozano a destra, Raspadori come punta centrale e sulla sinistra Kvaratskhelia.

LE SCELTE DI SCHREUDER

Sul fronte olandese, le probabili formazioni di Napoli Ajax vedono l’allenatore Alfred Schreuder intenzionato a cercare il riscatto con il modulo 4-3-3 e questi possibili undici titolari: Pasveer in porta dopo il set incassato; retroguardia a quattro con Rensch, Timber, Bassey e Blind da destra a sinistra; a centrocampo i tre titolari per l’Ajax dovrebbero essere Berghuis, Álvarez e Taylor; infine il tridente offensivo dovrebbe vedere in campo dal primo minuto al Maradona da destra a sinistra Kudus, Brobbey, Bergwijn.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder.











