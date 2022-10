Probabili formazioni Napoli Ajax/ Quote, Osimhen è convocato! (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Ajax ci avviciniamo sensibilmente alla partita che si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 12 ottobre, valida per la 4^ giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023. È il match che potrebbe incredibilmente consegnare agli azzurri la qualificazione aritmetica agli ottavi, con due giornate di anticipo: si sapeva che il Napoli avrebbe potuto fare bene, ma francamente in pochi si aspettavano che dopo tre turni avesse 9 punti e 13 gol all’attivo, con tanto di goleade rifilate al Liverpool e agli stessi Lancieri.

Adesso naturalmente le cose vanno benissimo, Luciano Spalletti sa di potersi accontentare di un pareggio e questo anche psicologicamente è importante per questa sera, perché l’Ajax entrerà invece in campo con la necessità di vincere per restare in corsa, ma anche solo per prendersi il vantaggio sui Rangers rispetto all’eventuale discesa in Europa League. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco del Diego Armando Maradona, proviamo a fare le nostre considerazioni sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Ajax.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Napoli Ajax, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX

I DUBBI DI SPALLETTI

Sarà 4-3-3 per Spalletti in Napoli Ajax, il solito modulo che può poi diventare 4-2-3-1 in corso d’opera: sarà centrocampo più bloccato qualora Ndombélé dovesse nuovamente prendere il posto di Zielinski, ma il polacco è recuperato e dunque potrebbe essere titolare dopo il quarto d’ora di Cremona, affiancando come sempre Zambo Anguissa e Lobotka. In difesa il ballottaggio aperto è quello tra Mathias Olivera e Mario Rui, come sempre sulla corsia sinistra; sull’altro versante spazio a Di Lorenzo, al centro invece dovrebbero essere confermati Rrahmani e Kim Min-Jae come protezione del portiere Meret. Restano i dubbi sull’attacco: la grande notizia è che Osimhen è convocato, difficilmente però il nigeriano giocherà dal primo minuto e allora, nell’attesa del suo ritorno in corso d’opera, il centravanti dovrebbe essere ancora una volta Raspadori con Giovanni Simeone pronto a subentrare, mentre sulle corsie laterali Politano se la vede con Lozano e Kvaratskhelia dovrebbe avere il posto a sinistra. Tutto questo, a meno che Spalletti decida che vista la situazione nel girone si possa permettere un po’ di turnover…

GLI 11 DI SCHREUDER

Riguardo le scelte di Alfred Schreuder, bisogna dire che in Napoli Ajax il tecnico dei Lancieri non potrà disporre di Tadic, espulso otto giorni fa e quindi squalificato: senza il serbo si va per un tridente nel quale il figlio d’arte Francisco Conceiçao e Ocampos si giocano il posto a sinistra, occhio però al possibile avanzamento di Bergwijn nel settore offensivo mentre è scontata o quasi la presenza di Kudus (insidiato da Brobbey) come centravanti, con Berghuis che giocherà a destra. A centrocampo, ci provano Grillitsch e Klaassen: uno dei due potrebbe avere spazio con la soluzione di cui sopra, in caso contrario Kenneth Taylor e lo stesso Bergwijn sarebbero confermati in mediana a fare da supporto a Edson Alvarez, che giocherà come playmaker basso. Nella linea difensiva invece Daley Blind può tornare a sinistra (dove se la vede con Bassey) visto che Lisandro Magallan potrebbe essere titolare al fianco di Timber; in porta avremo il veterano Pasveer, a destra invece Rensch appare favorito e senza concorrenza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AJAX: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, L. Magallan, Blind; K. Taylor, E. Alvarez, Bergwijn; Berghuis, Kudus, Ocampos. Allenatore: Alfred Schreuder











