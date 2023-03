Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Diretta tv: Mario Rui è squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Atalanta ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 marzo, valida per la 26^ giornata di Serie A 2022-2023. Bello scontro, animato da una rivalità che oseremmo definire storica; il Napoli arriva dalla prima sconfitta casalinga maturata in stagione, un ko contro la Lazio che ha spostato ben poco perché il vantaggio dei partenopei è enorme, inoltre anche il Milan ha perso e dunque le cose non sono cambiate, Luciano Spalletti continua a correre in totale serenità verso lo scudetto e aspetta il ritorno degli ottavi in Champions League.

Diverso il discorso per l’Atalanta, che vuole rientrare tra le prime quattro della classifica ma deve fare i conti con un vistoso calo: nell’ultimo turno la Dea ha pareggiato in casa contro l’Udinese e dunque ha perso punti rispetto a praticamente tutte le rivali per la qualificazione in Champions League, dovendo necessariamente rialzare la testa. Aspettiamo che arrivi sabato pomeriggio perché si giochi, intanto però facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

DIRETTA NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Atalanta sarà disponibile su Zona DAZN: ricordiamo ancora una volta che il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky, e chiaramente sarà accessibile a chi abbia sottoscritto un abbonamento ad entrambe le emittenti. In alternativa la stessa DAZN fornisce questa partita, così come tutte le altre del campionato di Serie A, con il consueto servizio di diretta streaming video: i clienti potranno di conseguenza utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Si avvicina la Champions League, ma per Napoli Atalanta Spalletti non dovrebbe fare turnover perché il vantaggio sull’Eintracht è comunque confortante: sarà squalificato Mario Rui quindi a sinistra spazio a Mathias Olivera, poi dentro il solito Di Lorenzo a destra con la coppia centrale formata da Rrahmani e Kim Min-Jae che si piazzerà a protezione di Meret. A centrocampo solito assetto, con Lobotka che si prende la maglia da playmaker e ai suoi lati le due mezzali che saranno Zambo Anguissa e Zielinski; nel tridente offensivo lo straordinario Osimhen sarà ancora una volta il riferimento al centro dello schieramento, poi avremo Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. Come alternative, per Napoli Atalanta, Spalletti potrebbe pensare a Ndombélé per i tre in mediana ed eventualmente Elmas o Politano per coprire le corsie esterne, a quel punto a riposare potrebbero essere Zambo Anguissa e Lozano ma come già detto il Napoli si dovrebbe presentare sabato pomeriggio nella sua versione possibile.

I DUBBI DI GASPERINI

Parecchi problemi per Gasperini, che in Napoli Atalanta perde, oltre al lungodegente Hateboer, anche Scalvini, Zappacosta e Koopmeiners. Difesa dunque obbligata davanti a Musso, con Demiral centrale e coperto da Rafa Toloi e Djimsiti a meno che venga data una chance a Okoli, che però ha perso parecchio nelle gerarchie rispetto all’inizio della stagione; sulle corsie esterne avremo Ruggeri che giocherà a sinistra e appare favorito su Soppy (stesso discorso), in mezzo al campo dunque scala Ederson che farà qualche passo indietro e agirà al fianco di De Roon formando la cerniera di protezione della difesa. A quel punto sulla trequarti si candida Boga, che l’anno scorso appena arrivato dal Sassuolo aveva giocato poco ma adesso sta trovando sempre più campo; a farne le spese è Pasalic che peraltro non è nemmeno al 100% e dunque dovrebbe nuovamente partire dalla panchina. Davanti si va con il solito assetto, dunque Lookman che è il miglior marcatore dell’Atalanta giocherà al fianco di Hojlund, pronti a subentrare sia Duvan Zapata che Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini











