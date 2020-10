Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Diretta tv, Osimhen e Gomez a riposo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI GIOCHERÀ?

Siamo all’analisi delle probabili formazioni di Napoli Atalanta: si gioca sabato 17 ottobre alle ore 15:00 e inaugura la 4^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, una partita tra le più interessanti nel panorama del nostro torneo allo stato attuale. La Dea sta letteralmente volando: primo posto in classifica con 13 gol segnati in tre partite, la solita Atalanta delle ultime stagioni che però adesso vuole fare un ulteriore salto di qualità, ovvero arrivare a giocarsi concretamente lo scudetto. Possono farlo anche i partenopei dopo l’annata transitoria: Gennaro Gattuso è partito bene ma adesso bisognerà valutare intanto cosa succederà con la partita di Torino che non è stata disputata, e poi nelle prossime giornate di un campionato che sarà comunque tosto per una squadra che forse parte leggermente indietro rispetto alle vere favorite. Aspettiamo allora che si scenda sul terreno di gioco dello stadio San Paolo, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori analizzando più nel concreto le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Atalanta sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque l’appuntamento con questa partita di Serie A sarà riservato in esclusiva agli abbonati di questa emittente. Che mette a disposizione, come di consueto, il servizio di diretta streaming video: senza costi aggiuntivi sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

GLI 11 DI GATTUSO

Gennaro Gattuso punta ancora sul 4-3-3 per Napoli Atalanta: Mertens in campo e Osimhen in panchina, questa sembra essere la scelta dell’allenatore che, senza Lorenzo Insigne, potrebbe anche allargare il belga ma potrebbe puntare su Politano e Lozano insieme dal primo minuto, dunque con il nigeriano pronto per il secondo tempo. A centrocampo sia Zielinski che Elmas sono risultati positivi al Coronavirus: giocherà Demme davanti alla difesa mentre Lobotka in questo caso farà qualche passo laterale per agire come mezzala, sull’altro versante ovviamente andrà a operare Fabian Ruiz. In difesa il ballottaggio riguarda come sempre Manolas e Nikola Maksimovic, al momento molto indietro nelle gerarchie Rrahmani così come Mario Rui, che non è partito con la nazionale (come gli altri) e dovrebbe lasciare spazio a Hysaj sulla corsia sinistra, con Di Lorenzo confermato a destra. In porta dovrebbe andare Ospina con Meret che giocherà in Europa League, attenzione a Tiemoué Bakayoko che cerca l’esordio ma potrebbe comunque partire dalla panchina, ma avrà spazio essendo stato richiesto esplicitamente da Gattuso che lo aveva già allenato nel Milan.

LE SCELTE DI GASPERINI

Leggendo le probabili formazioni di Napoli Atalanta, notiamo che continuano i problemi difensivi per Gasperini, ma finalmente dovrebbe essere pronto Miranchuk che però dovrebbe andare in panchina; in porta va Sportiello, davanti a lui scelte quasi obbligate con Palomino e Djimsiti che presteranno il fianco a Cristian Romero arrivato dal Genoa e che si sta già prendendo la difesa, favorito su Sutalo. Scontate poi le decisioni che riguardano gli esterni, con Hateboer che volerà a destra e Gosens che come al solito si prenderà la sinistra; in mezzo Pasalic insidia come sempre Freuler e De Roon che danno comunque la sensazione di essere favoriti, non va però dimenticato che tra pochi giorni torna la Champions League e dunque Gasperini potrebbe lasciare a riposo qualche titolare. Tra questi anche Alejandro Gomez, con lo stesso Pasalic pronto a farne le veci; da valutare anche Lammers, in gol prima della sosta e che eventualmente potrebbe dare fiato a Duvan Zapata, mentre Muriel potrebbe favorire l’ingresso dal primo minuto di Malinovskyi.

TABELLINO NAPOLI ATALANTA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano

A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Bakayoko, Petagna, Osimhen, F. Llorente



Allenatore: Gennaro Gattuso



Squalificati: –



Indisponibili: Elmas, Zielinski, L. Insigne

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, C. Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. Zapata

A disposizione: Carnesecchi, F. Rossi, Sutalo, Mojica, Depaoli, Piccini, Al. Miranchuk, A. Gomez, Diallo, Muriel, Lammers



Allenatore: Gian Piero Gasperini



Squalificati: –



Indisponibili: Gollini, Toloi, Caldara, Pessina



© RIPRODUZIONE RISERVATA