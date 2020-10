Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote, Bakayoko dal 1′ minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: GATTUSO PROVA LA CARTA A SORPRESA?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Napoli Atalanta, uno dei big match in questo inizio del campionato di Serie A 2020-2021: la quarta giornata inizia allo stadio San Paolo, perché si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 ottobre. Troviamo in campo un Napoli scottato dallo 0-3 a tavolino contro la Juventus e pronto al ricorso, ma in questo momento obbligato a recuperare quanto perso senza giocare; la squadra di Gennaro Gattuso ha vinto le due partite giocate senza subire gol e dunque ha confermato la sua candidatura allo scudetto, anche se forse sulla carta parte dietro alcune rivali; tra queste possiamo assolutamente iscrivere l’Atalanta, che ha vinto tutte le gare disputate e segnato un totale di 13 gol, schiantando ogni avversaria con le stesse caratteristiche dell’anno scorso. Oggi per intensità non c’è una squadra come la Dea e, dovesse arrivare una vittoria anche oggi, le cose per Gian Piero Gasperini si metterebbero decisamente bene; adesso aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, ma nel frattempo possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori con le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Regna l’equilibrio nel pronostico su Napoli Atalanta: le quote previste dall’agenzia Snai ci dicono infatti che il segno 1 per la vittoria interna dei partenopei vale 2,50 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola l’affermazione della Dea vi farebbe guadagnare 2,55 volte l’importo investito. Una differenza assolutamente minima quindi, con il pareggio che invece porta in dote una vincita decisamente superiore e, nello specifico, corrispondente a 3,75 volte quanto avrete puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

GLI 11 DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Atalanta non possiamo contare Elmas e Zielinski: i due giocatori sono risultati positivi al Coronavirus e dunque ancora in isolamento. Gattuso potrebbe già lanciare Bakayoko del quale si fida molto, al momento però sembra che le gerarchie premino Demme come perno davanti alla difesa e Lobotka che verrebbe schierato da mezzala, ruolo che sa ricoprire e che condividerebbe con Fabian Ruiz – lo spagnolo naturalmente agirebbe sull’altro versante. In porta Ospina dovrebbe giocare oggi con Meret impegnato in Europa League, anche se il ruolo di estremo difensore è sempre un rebus in casa azzurra; Manolas e Koulibaly comporranno la coppia centrale di difesa con Di Lorenzo a destra e Hysaj, in vantaggio su Mario Rui, sull’altra fascia. Senza Lorenzo Insigne, nel tridente offensivo le soluzioni possibili sono due: la prima con Mertens al suo posto e Osimhen da centravanti, la seconda con il belga al centro della linea e dunque Lozano e Politano, altrimenti in competizione, contemporaneamente titolari.

LE SCELTE DI GASPERINI

Si avvicina la Champions League, quindi le probabili formazioni di Napoli Atalanta possono far registrare il turnover da parte di Gasperini: obbligato quello in porta con Gollini ancora ai box – quindi spazio a Sportiello – ragionato nel reparto avanzato dove possono riposare Alejandro Gomez e uno tra Duvan Zapata (ex della partita) e Muriel, in questo caso ci sarebbero in campo due trequartisti e uno di questi sarebbe Malinovskyi, l’altro presumibilmente Pasalic, anche se è rientrato Aleksej Miranchuk che potremmo vedere a gara in corso. In mezzo quindi sarebbero confermati De Roon e Freuler, a meno che una maglia davanti se la prenda Lammers; quest’ultimo però è più in competizione con uno dei due colombiani, dunque da prima punta. Sulle corsie laterali non dovrebbero esserci variazioni, vedremo Hateboer a destra e Gosens a sinistra; in difesa invece l’indisponibilità prolungata di Caldara, che qui aveva segnato una doppietta tre anni fa, apre la porta a Cristian Romero. Palomino e Djimsiti sono favoriti su Toloi, e dovrebbero completare la linea.

TABELLINO NAPOLI ATALANTA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano

A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Lobotka, Petagna, Osimhen, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Elmas, Zielinski, L. Insigne

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, C. Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. Zapata

A disposizione: F. Rossi, Toloi, Mojica, Sutalo, Depaoli, Piccini, Pessina, Al. Miranchuk, A. Gomez, Ilicic, Muriel, Lammers

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Gollini, Carnesecchi, Caldara



