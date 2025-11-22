Probabili formazioni Napoli Atalanta: quote, moduli e titolari per Conte e Palladino nella partita di Serie A, oggi sabato 22 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CONTE VS PALLADINO, SFIDA ROVENTE

Le probabili formazioni Napoli Atalanta rappresenteranno un appuntamento speciale per entrambi gli allenatori, che si giocheranno molto nello splendido sabato sera della dodicesima giornata di Serie A oggi, sabato 22 novembre 2025. Questo vale ovviamente soprattutto per l’allenatore di casa, che sta vivendo difficoltà difficili da immaginare a inizio stagione.

Si è parlato addirittura di un possibile addio fra i partenopei e Antonio Conte, smentito però in modo netto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Si riparte quindi dopo la sosta con Conte ancora in sella, ma certamente a caccia di un cambio di passo dopo la sconfitta a Bologna, che era stata l’ultima delusione di un periodo complicato.

Rilanciarsi contro l’Atalanta potrebbero però non essere semplice, anche perché la Dea ha vissuto proprio nella sosta la scossa del cambio di allenatore, con Raffaele Palladino che vivrà un debutto per cuori forti al posto di Ivan Juric, che ha visto il capolinea dell’avventura come erede di Gian Piero Gasperini con la pesante sconfitta contro il Sassuolo.

Insomma, allenatori protagonisti come poche altre volte nelle probabili formazioni Napoli Atalanta: fra novità, magari qualche particolare accorgimento tecnico-tattico e in realtà anche la questione infortuni, c’è molto da dire su moduli e titolari nel big-match serale allo stadio San Paolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però uno sguardo alle quote Snai per il pronostico su Napoli Atalanta: il segno 1 è favorito a 2,20, mentre il pareggio è quotato a 3,20 con il segno 2 a 3,40, il quadro è quindi tutto sommato equilibrato per la sfida al Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

ANTONIO CONTE E LE ASSENZE

Per le probabili formazioni Napoli Atalanta è giusto sottolineare che Antonio Conte deve fare ancora una volta i conti con i tanti infortuni che stanno colpendo i partenopei. Ci attendiamo il 4-3-3 con un tridente che vedrà l’ex Hojlund affiancato da Politano a destra e forse Neres a sinistra, anche considerati gli acciacchi di Spinazzola.

A centrocampo invece mancano Zambo Anguissa e Gilmour, sarà Elmas ad affiancare le certezze Lobotka e McTominay, con lo scozzese che avrà l’entusiasmo della qualificazione ai Mondiali. In difesa le certezze sono Milinkovic-Savic, Di Lorenzo e Rrahmani, ma attenzione al doppio ballottaggio Buongiorno-Juan Jesus e Gutierrez-Olivera per completare il reparto.

DA DOVE PARTE RAFFAELE PALLADINO?

Raffaele Palladino dovrebbe proporre il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni Napoli Atalanta, ma circa i nomi dei titolari ci sono ancora dubbi. Davanti a Carnesecchi ad esempio Scalvini insidierà Kossounou per affiancare Hien e Djimsiti nel reparto a tre; Zalewski farà lo stesso con Bellanova a destra, più chiaro il resto del centrocampo della Dea che vedrà titolari Ederson, De Roon e Zappacosta, infine i dubbi sono significativi davanti, dove l’unica certezza potrebbe essere De Ketelaere.

Infatti Lookman è insidiato da Sulemana per affiancare il belga sulla trequarti, mentre è ancora più incerto il ballottaggio Scamacca-Krstovic per il posto da prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Elmas, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.