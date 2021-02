Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote, Gasperini riabbraccia Romero

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI IN CAMPO QUESTA SERA PER LA COPPA

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Atalanta, big match che vale il turno di andata della semifinali della Coppa Italia 2020-21, in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura del San Paolo-Diego Armando Maradona. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso per questo big match: i campani, campioni in carica, stanno infatti vivendo un momento molto delicato della stagione, tra qualche scivolone extra, prestazioni non sempre convincenti e soprattutto alcune assenze veramente pesanti (di Mertens e Osimhen in primis). Pure gli azzurri, che hanno strappato il pass per la semifinale superando lo Spezia ai quarti di finale (risultato finale 4-2) oggi dovranno dare il massimo, contro una Dea veramente in grandissima forma. L’Atalanta (che ai quarti ha avuto la meglio sulla Lazio per 3-2) sta vivendo infatti un buon momento: non ci confonda il KO subito contro i biancocelesti solo domenica per il campionato, visto che quella è stata l’unica sconfitta dei nerazzurri nelle ultime 15 partite disputate. Quella di stasera sarà dunque sfida infuocata: andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della Coppa Italia, ecco che oggi facciamo davvero fatica ad assegnare con certezza il favore del pronostico: non ci sorprende dunque che anche le quote date dalla Snai siano abbastanza vicine prima del fischio d’inizio. Per l’1×2 vediamo infatti che il successo oggi degli azzurri è stato fissato a 2.45, contro l’appena più alto 2.85 segnato per la vittoria dell’Atalanta: il pareggio è stato dato a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI GATTUSO

Alla vigilia del turno di Coppa Italia, il tecnico dei campani non è ancora sicuro di poter dare spazio a Mertens e Osimhen dal primo minuto: meglio per loro un impiego nel secondo tempo, sempre che la partita lo consenta. Fissato il 4-2-3-1 ecco che oggi sarà ancora Andrea Petagna la prima punta, mentre toccherà a Lozano e Insigne agire sull’esterno di reparto, con Zielinski primo nome per la trequarti. A centrocampo dovremmo poi rivedere pronto dal primo minuto Bakayoko assieme a Demme, ma non escludiamo novità in questa parte del campo, visto che Elmas rimane pronto in panchina. In difesa invece ballottaggio al centro del reparto con Maksimovic: se il serbo non sarà utilizzato, sarà spazio per Manolas e Koulibaly al centro. Tra i pali è grande il ballottaggio tra Meret e Ospina per il ruolo di portiere titolare.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per disegnare le probabili formazioni di Napoli e Atalanta, Gasperini ha a disposizione una rosa praticamente al completo: è tornato a disposizione in questo giorni anche Romero. Su chi puntare oggi per il classico 3-4-2-1? Possiamo immaginare che oggi il tecnico opti solo per i suoi titolari favoriti: sarà dunque spazio per Ilicic e Zapata in attacco, con il supporto di Pessina, dal primo minuto. A centrocampo oggi si rivedrà dal primo minuto Gosens: al centro non mancheranno anche De Roon e Freuler, mentre in corsia potrebbe essere spazio per Maehele, visto che Hateboer non è parso in fortissima alla vigilia della sfida. Per la difesa della Dea poche sorprese con l’utilizzo dal primo minuto del già citato difensore argentino: al suo fianco pure si faranno vedere Toloi e Djimsiti.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata All. Gasperini



