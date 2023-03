Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote: Spalletti perde Lozano (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Atalanta ci soffermiamo sulle scelte dei due allenatori per la partita valida per la 26^ giornata di Serie A 2022-2023: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 11 marzo, al Diego Armando Maradona il Napoli vuole ripartire immediatamente dopo il ko interno contro la Lazio, anche se i punti di vantaggio sono 15 e lo scudetto è blindato è chiaro che Luciano Spalletti voglia comunque evitare cali di tensione, perché si entra nella parte decisiva della stagione e bisogna fare fronte con una Champions League che potrebbe regalare la gloria.

Luca Salatino e Soraia Ceruti promuovono Federico Nicotera/ "A Uomini e Donne..."

L’Atalanta a causa di risultati negativi nelle ultime settimane si è leggermente staccata dalle prime quattro: deludente il pareggio interno contro l’Udinese, a Gian Piero Gasperini serve una decisa sterzata per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League ed evitare che questa stagione si trasformi in una considerazione sui rimpianti. Aspettando che la partita prenda il via proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione sulle decisioni che saranno operate tra qualche ora, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

Carolyn Smith choc "Tumore tornato per la terza volta"/ "Quando ho rasato i capelli…"

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Napoli Atalanta possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 26^ giornata di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 5,00 volte la quota messa sul tavolo.

SPECIAL DELIVERY/ L'action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

GLI 11 DI SPALLETTI

C’è una brutta notizia per Spalletti in vista di Napoli Atalanta: Lozano si è fermato in settimana e dunque dovrebbe dare forfait, anche solo a scopo precauzionale. Il suo posto nel tridente offensivo dovrebbe essere preso da Politano, in questo senso favorito su Elmas e ricordando che anche Raspadori è sempre ai box; Osimhen invece dovrebbe essere regolarmente al centro dell’attacco, e così sarà titolare Kvaratskhelia perché appunto il tecnico del Napoli non vuole fare turnover considerando anche le insidie che si nascondono in questa partita. A centrocampo dunque dovremmo vedere il solito assetto, con Zambo Anguissa e Zielinski schierati sulle mezzali per supportare l’illuminata regia di Lobotka; salvo ribaltoni dell’ultima ora poi non ci saranno novità nemmeno in difesa, Meret sarà chiaramente il portiere e davanti a lui agirà la solita coppia centrale formata da Rrahmani e Kim Min-Jae, con Di Lorenzo che opererà in veste di terzino destro e Mathias Olivera che rappresenta la scelta obbligata a sinistra, essendo Mario Rui ancora squalificato per questa partita.

LE SCELTE DI GASPERINI

È Gasperini a dover fare i conti con le difficoltà in Napoli Atalanta: il tecnico della Dea infatti perde anche Scalvini e ancora Zappacosta, ma anche Koopmeiners sarà ai box. Difesa dunque con Toloi, Demiral e Djimsiti a protezione di Musso, alla fine potrebbe anche giocare Okoli perché l’italo-brasiliano ex Roma è diffidato; sulle corsie laterali, con Hateboer la cui stagione è già terminata, dovremmo vedere Maehle sulla destra e Ruggeri che sull’altro versante del campo parte favorito su Soppy. In mezzo, a creare la cerniera con De Roon, ci sarà Ederson: in questo momento l’ex Salernitana è nettamente favorito su un Pasalic le cui quotazioni sono abbastanza in caduta. Ederson a fare il regista basso significa che alle spalle delle due punte torna buona la candidatura di Boga, che infatti dovrebbe avere la maglia da titolare; il tandem offensivo non è in questo momento in discussione, sia Lookman che il giovane Hojlund sono in netto vantaggio sulla vecchia guardia rappresentata dai colombiani Duvan Zapata (ex di giornata) e Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini











© RIPRODUZIONE RISERVATA