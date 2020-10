Probabili formazioni Napoli AZ Alkmaar/ Diretta: chi a disposizione di Arne Slot?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AZ ALKMAAR: CHI GIOCA?

Si accenderà solo domani sera alle ore 18.55 tra le mura dello stadio San Paolo la partita tra Napoli e AZ Alkmaar, per la prima giornata della fare a gironi dell’Europa League e certo vi è grande attesa per conoscere quelle che saranno le probabili formazioni del match. Specie in casa del club olandese, dove è vero caos in questi ultimi giorni. La società infatti in seguito ad alcuni giri di test ha riscontrato parecchie positività al coronavirus tra gruppo squadra, staff e dirigenza, ma si è riservata il diritto di non comunicare in via ufficiale il numero come l’identità dei soggetti contagiati. Di fatto, si sa solo che circa 17 elementi del club olandese sono ora stati isolati, ma non sappiamo quanti tra questi sono giocatori e quali sono: non abbiamo dunque praticamente indicazioni per immaginare quali saranno le mosse di Slot per le probabili formazioni di Napoli AZ Alkmaar. Pure però possiamo fare ora un tentativo, tenuto pur conto di un certo grado di fallibilità: in ogni caso infatti gli azzurri e Gattuso, non potranno farsi trovare impreparati domani sera, nel primo match casalingo per la nuova stagione dell’Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI AZ ALKMAAR

La diretta tv di Napoli AZ Alkmaar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport (per la precisione sul canale numero 201 Sky Sport Uno), che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AZ ALKMAAR

LE MOSSE DI GATTUSO

Benchè il tecnico degli azzurri non è proprio sicuro di che si troverà davanti solo domani sera, pure Gattuso pare non aver dubbi quando si tratta di probabili formazioni Napoli AZ Alkmaar: a prescindere da chi scenderà in campo tra gli olandesi, l’allenatore dei campani punta a un forte turnover, schierando i suoi col 4-2-3-1 (già visto in campionato contro l’Atalanta pochi giorni fa). Qui dunque dovrebbe esseri spazio per Meret dal primo minuto tra i pali, mentre in difesa dovrebbe essere Maksimovic a fare compagnia a Kalidou Koulibaly dal primo minuto: Mario Rui e Di Lorenzo rimangono però le prime scelte per le corsie esterne del reparto. Per la mediana dovrebbe essere spazio dunque per il duo Fabian Ruiz-Lobotka, con Osimhen che verrà schierato titolare sulla tre quarti: in attacco Lozano e Politano si occuperanno delle fasce esterne, mentre vivono grandi chance per vedere Petagna finalmente titolare prima punta.

LE SCELTE DI SLOT

Sono vero mistero le possibili mosse di Mister Slot per le probabili formazioni di Napoli Az Alkmaar: ancora non si conoscono le identità dei giocatori contagiati dal Cvoid 19 e dunque sicuramente indisponibili per la partita di Europa League di domani sera. Volendo però dare qualche indicazione, al netto di un certo margine di errore, possiamo dire che gli olandesi domani dovrebbero comunque puntare sul 4-2-3-1, dove in porta non mancherà il solito Bizot. Per la difesa, se disponibili, si faranno avanti Svenosson, Chatzidiakos, Letschert e Wijdal, sia pure con Leeuwin in panchina, pronto in caso di necessità. Per la mediana sarà poi coppia formata da Mistsjo e Koopmeiners, con De Wit che si candida a un posto sulla trequarti da titolare. Per l’attacco le prime scelte dell’allenatore, al netto delle ultime novità, saranno Karlsson e Aboukla, con Boadu prima punta.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Osimhen, Lozano; Petagna. All. Gattuso

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Aboukhal; Boadu. All. Slot



