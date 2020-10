Probabili formazioni Napoli AZ Alkmaar/ Quote, piccolo turnover per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AZ ALKMAAR: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 18,55 e tra le mura dello Stadio San Paolo di Napoli, la sfida per la prima giornata del girone F dell’Europa League tra Napoli e Az Alkmaar: vediamone le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso come di Slot, sia pure per motivi molto differenti. In casa azzurra tiene infatti banco la questione turnover: la squadra di Gattuso è di ritorno da un bellissimo ma impegnativo successo in Serie A con l’Atalanta e già domenica sarà ancora in campo per affrontare il Benevento in campionato. Per Slot invece non è certo una ricchezza di rosa l’attuale problema, semmai tutto il contrario. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la squadra olandese è stata decimata dal coronavirus e dopo mille polemiche e tentennamenti, si è infine presentata al capoluogo campano a ranghi ristrettissimi: appena 19 i giocatori convocati che sono risultati negativi all’ultimo giro di tamponi. Non sarà facile dunque per il tecnico fissare un undici competitivo. Andiamo allora a scoprire da vicino quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Az Alkmaar.

QUOTE E PRONOSTICO

Contro una formazione decimata e provata, per gli azzurri oggi dovrebbe essere pratica facile: e il pronostico è tutto per la squadra di Gattuso. Anche la Snai, nell’1×2 della partita di Europa League ha fissato a 1.17 il successo del Napoli stasera, contro l’11.00 della vittoria dell’Az Alkmaar: il pareggio pagherà la posta a 6.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AZ ALKMAAR

LE MOSSE DI GATTUSO

Come annunciato prima, per le probabili formazioni di Napoli Az Alkmaar, potrebbe essere limitato turnover in casa azzurra: Gattuso in ogni caso dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come schieramento, già visto contro la Dea solo pochi giorni fa. Qui in attacco dunque dovrebbero venire confermati dal primo minuto Petagna e Osimhen, come pure Lozano e Politano, ovviamente questi usati sull’esterno del reparto: si farà rivedere in panchina poi Lorenzo Insigne, che si sta riprendendo dall’ultimo infortunio muscolare. Per la mediana dei campani, sarà ballottaggio tra Demme e Fabian Ruiz per una maglia da titolare: al fianco non dovrebbe mancare Lobotka. Piccolo turnover poi anche in difesa, con Meret al posto di Ospina tra i pali, e Maksimovic posto al centro del reparto difensivo al fianco di Koulibaly, al posto del solito Manolas: Mario Rui e Di Lorenzo completeranno lo schieramento difensivo.

LE SCELTE DI SLOT

Con appena 19 giocatori a disposizione, per Slot non sarà facile costruire le probabili formazioni di Napoli Az Alkmaar: pure possiamo provare a immaginare le sue mosse. Fissato un comodo 4-3-3, vista la composizione della rosa, questa sera potrebbero essere Karlsson, Gudmunsson e Stengs a formare il reparto offensivo. Per la mediana rimane per fortuna a disposizione in cabina di regia Koopmeiners, il quale verrà affiancato da De Wit e Midtsjo. Sono poi maglie consegnate anche in difesa ovviamente: Svensson e Wijndal rimangono le prime ipotesi del tecnico per le corsie esterne, mentre al centro si faranno avanti Chatzidiakos e Leeuwin. Bizot non mancherà tra i pali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme Lobotka; Politano, Osimhen, Lozano; Petagna. All. Gattuso

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Leeuwin, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Karlsson, GudMunsson, Stengs. All. Slot



