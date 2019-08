Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Diretta tv, le mosse di Ancelotti

Napoli Barcellona si disputa domani notte: le due formazioni sono attese in campo alle ore 1.00 italiana della notte fra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto a Miami. Nuova tappa di una grande estate per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha già giocato diverse amichevoli di grande richiamo togliendosi molte soddisfazioni, come la bella vittoria contro il Liverpool che spicca in modo particolare. Andiamo dunque senza indugio ad analizzare le notizie su un’altra amichevole di lusso: eccovi le probabili formazioni di Napoli Barcellona con le notizie sui partenopei che vorranno fare bene anche in Florida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo che Napoli Barcellona sarà visibile in diretta tv su Sky ma in pay-per-view, dunque dovendo acquistare il singolo evento. Di conseguenza per l’amichevole di lusso da Miami non sarà disponibile una diretta streaming video classica tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Barcellona, c’è da dire che Carlo Ancelotti ha di fronte ben due sfide consecutive con i blaugrana. Ci sarà dunque spazio per tutta la rosa nel corso delle due partite, ma di base resta naturalmente il modulo 4-4-2. La vittoria contro il Marsiglia aveva visto protagonisti Meret in porta; davanti a lui nella retroguardia a quattro Hysaj, Manolas, Luperto e Ghoulam. Sarà naturalmente interessante scoprire quanto spazio avrà Luperto contro il Barcellona, anche se le alternative non mancano, a partire da Maksimovic e Chiriches. A centrocampo da destra a sinistra Callejon, Fabian Ruiz, il volto nuovo Elmas e Insigne, sulla linea del centrocampo per dare spazio anche a Mertens e Milik nella coppia d’attacco. Contro il Barcellona sarebbe osare troppo?

LE MOSSE DI VALVERDE

Nel Barcellona ovviamente la notizia principale è l’assenza forzata dell’indisponibile Messi, ma in ogni caso i blaugrana di Ernesto Valverde potranno comunque mettere in campo una formazione molto competitiva. Si potrebbe disegnare di base un 4-3-3 con Neto in porta; davanti a lui difesa a quattro con Nelson Semedo, Piquè, Umtiti e Jordi Alba; a centrocampo Puig, il nuovo acquisto De Jong e Rakitic; nel tridente offensivo l’altra nuova stella Griezmann, Perez e Dembelé in bvase al recente Trofeo Gamper, ma Suarez difficilmente resta fuori per due partite di fila.

TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; N. Semedo, Piquè, Umtiti, J. Alba; Puig, De Jong, Rakitic; Griezmann, Perez, Dembelé. All. Valverde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA