Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Diretta tv: Politano verso il recupero!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Barcellona ci presentano la partita che viene giocata alle ore 21:00 di giovedì 24 febbraio presso il Diego Armando Maradona: il ritorno dei playoff di Europa League ci racconta di un match interessantissimo, che una settimana fa è finito 1-1 al Camp Nou e che dunque amplia le possibilità del Napoli di qualificarsi agli ottavi e fare altra strada internazionale. Si apre un periodo importante per Luciano Spalletti, che sa di potersi giocare concretamente lo scudetto (lo dice la classifica di Serie A) ma anche di poter vincere l’Europa League, con la possibilità di far fuori subito una delle favorite.

Lo è il Barcellona, pur con tutti i problemi affrontati dai blaugrana: squadra che sta ringiovanendo e rivoluzionando con tantissimi debiti, ma che domenica è andata a vincere 4-1 a Valencia riprendendosi il quarto posto in classifica, e dunque rientrando in zona ritorno in Champions League. Vedremo cosa succederà giovedì sera quando sarà ora di giocare, intanto noi possiamo leggere in maniera più dettagliata quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori analizzando insieme le probabili formazioni di Napoli Barcellona.

DIRETTA NAPOLI BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Barcellona sarà in chiaro, perché per il ritorno dei playoff è questa la partita di Europa League che sarà trasmessa su Tv8: appuntamento dunque anche in mobilità sul sito www.tv8.it, ma come sappiamo ci sono le alternative fornite da Sky e DAZN che mandano in onde tutte le partite della competizione. In questo caso la diretta streaming video sarà ugualmente garantita, gli abbonati alla televisione satellitare potranno avvalersi dell’applicazione Sky Go attivabile, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nel solito 4-2-3-1 di Spalletti per Napoli Barcellona si potrebbe rivedere Politano, che ha ripreso ad allenarsi e dunque potrebbe essere convocabile; andrà poi capito se l’ex Sassuolo e Inter sarà lanciato subito titolare, difficile questa opzione e dunque possiamo nuovamente puntare su Elmas e Lorenzo Insigne come esterni alti, tenuto conto del fatto che per Lozano i tempi di recupero non sono brevissimi. Da definire chi giocherà alle spalle di Osimhen: il nigeriano sarà titolare come prima punta, sulla trequarti invece la scelta di Spalletti dovrebbe premiare Zielinski; poi avremo una zona mediana nella quale Zambo Anguissa è il vero intoccabile, e con lui giocherà verosimilmente Fabian Ruiz anche perché Lobotka non recupera per Napoli Barcellona, e anzi come Lozano potrebbe averne ancora per qualche tempo. Se in porta Meret dovrebbe nuovamente avere la meglio su Ospina, come già al Camp Nou, davanti a lui si preparano Rrahmani e Koulibaly; da verificare Mario Rui a sinistra, ma il portoghese è favorito con Di Lorenzo che opererà sulla corsia destra.

GLI 11 DI XAVI

Aspettando Napoli Barcellona ripetiamo quanto dicevamo all’andata, ovvero che per Xavi le scelte non sono poche. Intanto ha recuperato Araujo, e il centrale uruguaiano potrebbe fare coppia con Eric Garcia al centro di una difesa che farebbe a meno di Piqué; a destra poi Mingueza sarebbe confermato a svantaggio di Dani Alves, a sinistra Jordi Alba non ha sostanzialmente rivali. In porta giocherà Ter Stegen, per il centrocampo le cose si complicano: puntiamo sulla conferma del trio che ha giocato al Camp Nou una settimana fa, quindi Frenkie De Jong in cabina di regia stretto tra Nico Gonzalez e Pedri che andranno a operare sulle mezzali. Nel tridente offensivo si è ormai capito che Aubameyang, autore di una doppietta a Valencia per i primi gol con la maglia del Barcellona, verrà impiegato come centravanti: insieme al gabonese allora i due titolari di Xavi dovrebbero essere Ferran Torres e Gavi, con Ousmane Dembélé e i giovani pronti a dare una mano per questa insidiosa trasferta che potrebbe facilmente portare a una eliminazione che sarebbe comunque incredibile.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI BARCELLONA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, F. De Jong, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi. Allenatore: Xavi



