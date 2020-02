Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Diretta tv, torna Callejon (Champions League)

Le probabili formazioni di Napoli Barcellona ci proiettano in una serata importantissima per i partenopei che, alle ore 21:00 di martedì 25 febbraio, ospitano i blaugrana nell’andata degli ottavi di Champions League 2019-2020. La squadra di Gennaro Gattuso ha ripreso la sua marcia in campionato e adesso è davvero a contatto con la qualificazione alla prossima Europa League, nel frattempo però vive una notte internazionale che potrebbe proiettarla ancora più avanti nel progetto. Bisogna approfittare di un Barcellona che non è sicuramente nel suo momento storico migliore, squassato dagli infortuni recenti e anche dal clima teso all’interno della società. Staremo a vedere, di certo oggi c’è la possibilità concreta di eliminare i catalani: aspettando il calcio d’inizio possiamo sicuramente valutare quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita gli undici delle squadre nelle probabili formazioni di Napoli Barcellona.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Barcellona verrà trasmessa in diretta tv su Canale 5, dunque è questa la partita che per la settimana sarà a disposizione di tutti in chiaro. Naturalmente rimane valida l’alternativa per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno utilizzare il loro decoder e sintonizzarlo su Sky Sport Uno (numero 201), per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video si potrà accedere a Mediaset Play senza costi aggiuntivi oppure, allo stesso modo, attivare l’applicazione Sky Go da parte dei clienti satellitari, utilizzandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

LE MOSSE DI GATTUSO

Ancora fuori Koulibaly, dunque nelle probabili formazioni di Napoli Barcellona non dovrebbero essere troppi i cambi di Gennaro Gattuso: sicuramente tornerà titolare Callejon a destra nel tridente, andando a supportare Mertens che rimane favorito su Milik per comandare l’attacco dal centro e con Lorenzo Insigne che si prenderà la corsia mancina. Allan è a disposizione, ma la sensazione è che il brasiliano sia al massimo utile per la panchina: le scelte di centrocampo da parte di Gattuso in questo momento sono altre e riguarderanno dunque Elmas e Zielinski sulle mezzali, verrà probabilmente data fiducia al macedone rispetto a Fabian Ruiz con Demme che invece dovrebbe essere il playmaker centrale, attenzione però a Lobotka che non parte battuto e potrebbe anche essere titolare. Per quanto riguarda la difesa, al posto di Koulibaly giocherà nuovamente Nikola Maksimovic: il serbo si dispone al fianco di Manolas, in porta dovrebbe esserci ancora Ospina mentre Di Lorenzo e Mario Rui percorreranno le fasce laterali.

LE SCELTE DI SETIEN

Come detto, in Napoli Barcellona l’attacco blaugrana è spuntato: Luis Suarez e Ousmane Dembélé sono infortunati e mancheranno anche al ritorno, Braithwaite può essere utilizzato solo per il campionato. Il tridente di Quique Sétien sarà dunque quello composto da Messi e Ansu Fati come esterni con Griezmann che agirà invece in posizione di prima punta, per quanto mobile; a centrocampo invece non dovrebbero esserci novità, spazio a Frenkie De Jong che sarà il vero regista anche se poi davanti alla difesa opererà come sempre Sergio Busquets. L’altra mezzala uscirà dal ballottaggio tra Arthur Melo e Arturo Vidal, attenzione a Rakitic ma in teoria il cileno potrebbe partire titolare. Out Jordi Alba, che lascia sguarnita la corsia sinistra di difesa: da questa parte dovrebbe giocare Junior Firpo che è il suo sostituto naturale, avremo poi Nélson Semedo (più di Sergi Roberto) sulla fascia destra con Piqué che al centro del reparto arretrato farà coppia con uno tra Umtiti e Lenglet. In porta, chiaramente, ci sarà ter Stegen.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Meret, Hysaj, Luperto, Allan, Fabian Ruiz, Lobotka, Milik

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Koulibaly

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; F. De Jong, Sergio Busquets, A. Vidal; Messi, Griezmann, Ansu Fati

A disposizione: Neto, Sergi Roberto, Akieme, Lenglet, Rakitic, Arthur, Ricard Puig

Allenatore: Quique Sétien

Squalificati: –

Indisponibili: Jordi Alba, O. Dembélé, L. Suarez



