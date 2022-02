Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Quote: Insigne sarà presente?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Barcellona ci ricordano che questa sera allo stadio Maradona sarà in programma una partita di lusso, che sarebbe stata perfetta anche in occasione di un appuntamento più affascinante rispetto a un ritorno dei playoff di Europa League. Una settimana fa l’andata è finita 1-1 al Camp Nou al termine di una ottima prestazione del Napoli, che adesso ha buone possibilità di qualificarsi agli ottavi. Luciano Spalletti deve gestire con sapienza le forze in questa fase nella quale il Napoli si gioca il sogno scudetto ma anche le possibilità di vincere l’Europa League, tra l’altro eliminando una delle favorite.

Il pareggio di Cagliari indica che non è facile percorrere il doppio binario, ma è anche vero che l’occasione di eliminare il Barcellona è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. I catalani sono una squadra che si sta ringiovanendo e rivoluzionando ma con tantissimi debiti, le difficoltà ci sono ma è anche vero che un Barcellona in giornata è sempre una minaccia per chiunque, come ha dimostrato in campionato domenica andando a vincere 4-1 a Valencia. Sarà naturalmente una partita imperdibile: per il momento, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Barcellona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna del Barcellona parte leggermente favorito ed è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,75 in caso di segno 1 per il successo casalingo del Napoli e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nel solito 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, le probabili formazioni di Napoli Barcellona potrebbero vedere protagonisti Politano e Insigne, l’obiettivo minimo è che riesca ad essere titolare almeno uno dei due, di modo che l’altro possa essere rimpiazzato da Elmas, che dunque è in preallarme per giocare su una delle due corsie. Osimhen sarà titolare come prima punta, per completare il reparto offensivo ecco che il trequartista centrale dovrebbe essere Zielinski.

In mediana dovremmo vedere la coppia nella quale la certezza è Fabian Ruiz, mentre la seconda maglia dovrebbe andare a Demme, anche se questo non è ancora stato definito del tutto. Infine la difesa: in porta Meret dovrebbe nuovamente avere la meglio su Ospina in Europa League, come già al Camp Nou, davanti a lui Rrahmani e Koulibaly centrali, Mario Rui è il favorito a sinistra mentre Di Lorenzo opererà come di consueto sulla corsia destra.

LE MOSSE DI XAVI

Sul fronte catalano, le probabili formazioni di Napoli Barcellona offrono a Xavi diverse possibilità di scelta. Il grande ex centrocampista ora alla guida del Barcellona ha recuperato Araujo e il centrale uruguaiano potrebbe fare coppia con Eric Garcia al centro di una difesa che farebbe a meno di Piqué; a destra Mingueza potrebbe essere confermato a svantaggio di Dani Alves, mentre a sinistra Jordi Alba non ha sostanzialmente rivali per completare il quartetto davanti alla porta di Ter Stegen.

A centrocampo le cose si complicano: puntiamo sulla conferma del trio che ha giocato al Camp Nou una settimana fa, quindi Frenkie De Jong in cabina di regia stretto tra le due mezzali Nico Gonzalez e Pedri. Nel tridente offensivo Aubameyang, autore di una doppietta a Valencia, sarà impiegato come centravanti: insieme al gabonese dovrebbero trovare spazio come esterni d’attacco dal primo minuto Ferran Torres e Gavi, con Dembélé prima alternativa.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI BARCELLONA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, F. De Jong, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi. All. Xavi.



