Probabili formazioni Napoli Benevento/ Diretta tv, troppi assenti per Gattuso

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Benevento, gran match della 24^ giornata di Serie A in programma solo domani al San Paolo alle ore 18.00. Siamo infatti curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso come di Inzaghi per quello che si annuncia un derby davvero fondamentale per entrambe le squadre. Per gli azzurri, ancora una volta decimati dalle assenze, è infatti l’occasione per tornare a sorridere o perlomeno sollevare un po’ l’umore dopo anche la brutta eliminazione dal tabellone dell’Europa league, occorsa solo pochi giorni fa contro il Granada. Pure necessitano dei tre punti messi in palio come di una bella partita gli stregoni di Inzaghi: il tecnico infatti, si presenta con una rosa non troppo in condizione (ma comunque molto più ricca di quella avversaria) e con l’urgenza di tirarsi fuori dall’ultimo trend, pieno di pareggi (ben 4 sono arrivati solo nelle ultime cinque partite disputate). Per un club che punta non solo alla salvezza, serve fare qualcosa di più. Ora andiamo a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Benevento.

NAPOLI BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Benevento sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BENEVENTO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli e Benevento, pure alla vigilia della 24^giornata di Serie A dobbiamo ancora parlare di una lunga lista di assenti annunciati in casa azzurra, che pure metterà nei guai Gattuso impegnato a stilare il miglior 11 possibile. Pure i primi problemi arrivano già in attacco, dove mancheranno ancora Petagna e Lozano, e dove pure sono quanti mai dubbie le condizioni di Osimhen come di Mertens, che hanno entrambi pochissimi minuti nelle gambe. Sulla carta i due potrebbero anche darsi il cambio, ma non è da escludere che pure entrambi saranno confinati in panchina e il tecnico in extremis decida di virare sul 3-4-1-2, visto in coppa. In ogni caso, Zielinski, Insigne e Politano non dovrebbero oggi mancare a supporto. Per la mediana ecco che dovrebbero poi farsi avanti ancora Bakayoko e Fabian Ruiz, mentre in difesa è gran gioia nel riabbracciare Kalidou Koulibaly. Al centro del reparto arretrato dovremmo poi vedere Maksimovic dal primo minuto, come pure la coppia Di Lorenzo-Mario Rui fissata in corsia: Meret si collocherà tra i pali.

LE SCELTE DI INZAGHI

Abbiamo riferito prima di qualche assenza di peso per Inzaghi alla vigilia del turno: pure il tecnico non avrà gran problemi a fissare le probabili formazioni di Napoli Benevento. Segnato il solito 4-3-2-1, ecco che già in difesa paiono sicuro delle proprie maglie da titolari Depaoli e Barba sull’esterno, come pure Tuia al centro, tenuto conto che Glik è assente per squalifica: al suo fianco però Caldirola rischia il posto in favore di Letizia, che sta recuperando dall’ultimo infortunio. Irrinunciabile poi nel centrocampo a tre Schiattarella in cabina di regia, come pure il duo composto da Ionita e Hetemaj, che faranno da mezz’ali: pure non è da escludere l’arretramento in mediana di Viola, specie se in attacco sarà spazio per Insigne. In avanti comunque dovrebbe essere maglia quasi confermata per il centrale ex Novara, con Caprari dall’altra parte del schieramento: Gianluca Lapadula farà da prima punta.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; M Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; F Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Barba, Caldirola, Tuia, Depaoli; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Viola; Lapadula All. Inzaghi.



