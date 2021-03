Probabili formazioni Napoli Bologna/ Diretta tv, Gattuso ritrova Koulibaly

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Bologna, sfida della 26^ giornata della Serie A, in programma solo domani sera alle ore 20.45 al San Paolo. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso come di Mihajlovic, per una sfida che è occasione di gran riscatto per entrambi, e dove certo ad entrambi non sarà concesso alcun errore. Dopo il pareggio beffa rimediato solo pochi giorni fa con il Sassuolo, il club campano deve infatti al più presto tornare a vincere, anche per non perdere ulteriore terreno nella zona Europa della classifica: pure per Gattuso non sarà facilissimo fissare un buon 11 considerato gli assenti e i casi dubbi che ancora riscontriamo in spogliatoio. Di contro poi ci sarà una squadra arrabbiata come è il Bologna, che proprio in settimana, nel turno infrasettimanale è incappata nel KO contro il Cagliari: uno scivolone non previsto per Mihajlovic che ha interrotto un trend più che positivo, inaugurato ancora a inizio febbraio. Sarà dunque domani sera sfida davvero brillante: vediamo come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro scelte per le probabili formazioni di Napoli e Bologna.

NAPOLI BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Bologna sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come accennato prima, ancora una volta assenti e casi dubbi mettono in difficoltà Gennaro Gattuso, che pure per disegnare le probabili formazioni di Napoli e Bologna, non dovrebbe discostarsi dal già collaudato 4-2-3-1. Qui in prima punta dovrebbe esserci la riconferma, pur dopo pochi giorni il suo ritorno in campo dopo l’infortunio, di Dries Mertens: con Petagna e Osimhen ancora out, il belga sarà titolare obbligato. Al suo fianco domani sarà poi spazio per Insigne e Politano, mentre dovrebbe essere Zielinski il titolare per la tre quarti. A centrocampo il tecnico dovrebbe poi confermare dal primo minuto Bakayoko e Fabian Ruiz, anche se Demme rimane valida alternativa dalla panchina. Aggiungiamo poi che contro il Bologna Gattuso ritrova Koulibaly, dopo la squalifica: al centro della difesa potrebbe poi essere posto per Maksimovic, considerato che contro il Sassuolo Manolas non ha convinto, mentre in corsia ecco ancora Di Lorenzo e Mario Rui.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Complice qualche assente di troppo, per Sinisa Mihajlovic non sono grandi ballottaggi per le probabili formazioni di Napoli Bologna: il tecnico punterà su i suoi titolari più in forma per cercare l’impresa contro il colosso campano. Segnato allora il classico 4-2-3-1, ecco che l’allenatore di Vukovar non dovrebbe rinunciare ai suoi attaccanti più prolifici. Ecco allora Musa Barrow prima punta, accompagnato da Sansone e Orsolini sull’esterno e da Soriano sulla trequarti: ovvero i primi 4 nomi nella classifica dei marcatori rossoblu. Per il centrocampo dovrebbe poi essere nuovo spazio dal primo minuto per Svanberg, anche se il centrale svedese è stato titolare contro il Cagliari pochi giorni fa: Dominiguez dovrebbe fargli compagnia dal primo minuto, visto che Schouten è squalificato. In difesa infine segnaliamo le maglie da titolari di De Silvestri e Mbaye: al centro dovrebbero collocarsi Soumaro e Antov, anche se quest’ultimo risulta diffidato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielisnki, Insigne; Mertens All.Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Soumaro, Mbaye; Domininguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow All. Mihajlovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA