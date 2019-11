Probabili formazioni Napoli Bologna/ Diretta tv, Mihajlovic senza Santander (Serie A)

Domani sera alle ore 18,00 tra le mura del San Paolo avrà luogo la sfida per la 14^ giornata di Serie A tra Napoli e Bologna, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, alla vigilia del fischio d’inizio. Siamo infatti in attesa di conoscere le mosse dei due allenatori, i quali pure puntano al massimo in questo turno di campionato: al netto degli assenti obbligati ecco che allora sia Ancelotti che Mihjalovic punteranno solo sui loro titolari più in forma. Tale discorso però potrebbe essere appena complicato in casa dei campani: ricordiamo infatti bene che il Napoli è di ritorno da un impegnativo turno in settimana contro il Liverpool ad Anfiel nella Champions league e che pure sono diversi gli acciaccati ancora in dubbio per il campionato. Andiamo allora ad analizzare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Primo punto di domanda a cui dare risposta nello spogliatoio dei campani per le probabili formazioni di Napoli Bologna è certo Lorenzo Insigne: il giocatore è nel ciclone per le recenti polemiche tra dirigenza e squadra e pure pare non essersi ancora ripreso dalla botta al gomito rimediata pochi giorni fa (e che gli ha perdere l’appuntamento di Coppa). Pura alla vigilia del turno appare ben difficile immaginare se domani il numero 24 del Napoli sarà a disposizione o meno di Ancelotti, ma certo il tecnico ha già pronta una valida soluzione nel 4-4-2 a centrocampo con Callejon, Zielinski, Allan e Fabian Ruiz. Sono poi idee chiare per i partenopei nella difesa, con Koulibaly e Manolas posti ancora di fronte a Meret tra i pali mentre Di Lorenzo e Hysaj agiranno ai alti. Sono infine ballottaggi aperti per le due maglie in attacco, anche se Milik è ancora fuori dai giochi: Mertens (in gol contro il Liverpool), Lorente e Lozano rimangono dunque in ballottaggio.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sarà il 4-2-3-1 il modulo di partenza di Mihajlovic per le probabili formazioni di Napoli Bologna, dove però si contano alcune defezioni importanti. specie in attacco. Proprio nel reparto offensivo domani i rossoblu dovranno fare a meno di Santader ma probabilmente anche dell’acciaccato Soriano: vedremo allora Palacio in prima punta con il supporto di Svanberg sulla tre quarti, mentre Sansone e Orsolini agiranno da esterni. Sono però maglie confermate nella mediana dei bolognesi, con Dzemaili e Medel in campo domani a San Paolo fin dal primo minuto. Anche nella difesa del Bologna non si accedono poi molti dubbi: Bani e Danilo ritorneranno tirolari al centro del reparto davanti a Skorupski, mentre toccherà al duo Tomiyasu-Krejci occuparsi delle corsie laterali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2) 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 20 Zielinski, 5 Allan, 8 F Ruiz; 14 Mertens, 11 Lozano. All. Ancelotti

bologn: 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 13 Bani, 23 Danilo, 11 Krejci; 5 Medel, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 32 Svamberg, 10 Sansone; 24 Palacio. All. Mihajlovic.



