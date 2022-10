Probabili formazioni Napoli Bologna/ Diretta tv: riecco Osimhen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Bologna parliamo della partita che caratterizzerà il tardo pomeriggio di domani nella decima giornata di Serie A. Sotto i riflettori c’è naturalmente il meraviglioso Napoli di Luciano Spalletti, che arriva dalla larga vittoria contro la Cremonese in campionato e vuole continuare a volare su entrambi i fronti, considerando che mercoledì la vittoria contro l’Ajax ha già portato con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi in Champions League, quindi questo è il momento per tentare l’allungo anche in campionato.

Il Bologna di Thiago Motta avrebbe bisogno di un’impresa simile a quella che al suo allenatore era riuscita già l’anno scorso alla guida dello Spezia: sarebbe un colpo preziosissimo per i rossoblù, che continuano a faticare anche con il cambio di allenatore e arrivano da un anonimo pareggio contro la Sampdoria, altra squadra in netta difficoltà in questo periodo. Tutto questo considerato, andiamo adesso scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Bologna.

NAPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, compresi i televisori a ciò predisposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Bologna ci aspettiamo il ritorno da titolare di Osimhen al centro dell’attacco partenopeo, affiancato da Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra, anche se le alternative sono eccellenti e Lozano e Raspadori potrebbero ambire a giocare dal primo minuto – soprattutto Giacomo, che potrebbe giostrare in più ruoli. Procedendo a ritroso, ecco che a centrocampo il risentimento muscolare per Zambo Anguissa potrebbe favorire Ndombelè, il quale dovrebbe giocare titolare al fianco di Lobotka e Zielinski. In difesa invece è assente Rrahmani, di conseguenza ecco che davanti al portiere Meret schieriamo la retroguardia a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui da destra a sinistra.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Anche sul fronte ospite delle probabili formazioni di Napoli Bologna cominciamo dall’attacco, perché va tenuto d’occhio il mal di schiena di Arnautovic, con Zirkzee eventualmente pronto a prenderne il posto. Modulo 4-2-3-1, alle spalle della prima punta dovrebbero agire Orsolini, Dominguez e Aebischer, ma ci sono ballottaggi aperti, per cui sperano in una maglia da titolare sulla trequarti pure Soriano e Sansone. Tornando invece in difesa, ecco che davanti al portiere Skorupski dovrebbero giocare De Silvestri (favorito su Lykogiannis), Posch, Lucumì e Cambiaso nella retroguardia a quattro, infine il Bologna dovrebbe schierare anche Medel e Schouten come coppia mediana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic. All. Thiago Motta.











