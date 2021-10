Probabili formazioni Napoli Bologna/ Quote: ancora dubbi per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Bologna ci fanno entrare nel clima partita per il posticipo che stasera chiuderà la decima giornata di Serie A. Dopo il pareggio con la Roma, prima partita non vinta in tutto il campionato per i partenopei ma risultato comunque positivo all’Olimpico, gli uomini di Luciano Spalletti vogliono rimanere in vetta alla classifica e per riuscirci dovranno vincere contro il Bologna, dunque le mosse dell’allenatore non potranno essere troppo conservative.

Probabili formazioni Napoli Bologna/ Diretta tv: leggero turnover per Spalletti?

Il Bologna arriverà invece arrabbiato e deluso per la sconfitta subita contro il Milan pochi giorni fa, sognano il riscatto anche se le tante defezioni annunciate (comprese due squalifiche) metteranno in difficoltà Sinisa Mihajlovic. Scopriamo allora quali sono le ultime notizie sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bologna, ormai a poche ore dal fischio d’inizio.

Diretta/ Juventus Bologna Primavera (risultato finale 3-2): vittoria per i bianconeri

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,32, mentre poi si sale a quota 5,75 già in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Come abbiamo accennato prima, le probabili formazioni di Napoli Bologna sono caratterizzate per Luciano Spalletti da qualche dubbio su quanto turnover fare nel turno infrasettimanale. Ecco che allora in porta si riaccenderà il ballottaggio tra Meret e Ospina, con il colombiano forse leggermente favorito mentre in difesa in assenza di Manolas dovrebbero essere ancora Koulibaly e Rrahmani i centrali titolari, affiancati da Di Lorenzo come terzino destro e Mario Rui sulla corsia di sinistra.

Video/ Bologna Milan (2-4): highlights e gol. Gara pazza al Dall'Ara!

A centrocampo Fabian Ruiz è la certezza, affiancato da uno tra Demme e Zambo Anguissa per completare la coppia mediana del 4-2-3-1 del Napoli. In avanti invece si segnalano un altro paio di dubbi, cioè Lozano-Politano a destra ed Elmas-Zielinski in posizione di trequartista centrale, con Insigne a sinistra e Osimhen prima punta invece certi del posto, anche se c’è pure Martens in corsa per un posto.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Complici alcune assenze di peso, come quelle degli squalificati Soriano e Soumaoro (ma non solo gli unici indisponibili rossoblù), le probabili formazioni di Napoli Bologna riservano brutte notizie per Sinisa Mihajlovic. Fissato comunque il 3-4-2-1 come modulo iniziale, ecco che Medel dovrebbe essere il perno centrale della difesa a tre, affiancato da Theate e Binks davanti al portiere Skorupski.

A centrocampo dovrebbero ancora giocare nel cuore dello schieramento Svanberg e Dominguez (in alternativa Schouten), con De Silvestri esterno destro ed Hickey a sinistra. In attacco è acciaccato Arnautovic, di conseguenza la soluzione più probabile vede Barrow avanzato a prima punta, con Soriano e Orsolini sulla trequarti anche se resta in corsa pure Vignato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui: Demme, F. Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne: Osimhen. All. Spalletti.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA