Probabili formazioni Napoli Bologna/ Quote: Calzona senza Kvaratskhelia e Zielinski (Serie A, 11 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: FELSINEI PER IL SOGNO!

È arrivato il momento di leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Bologna, partita che inaugura questo sabato 11 maggio dedicato alla 36^ giornata di Serie A 2023-2024: squadre in campo alle ore 18:00 in contesti diversi, perché il Napoli dopo il pareggio-beffa di Udine è lontano anche solo dalla qualificazione in Europa League e presumibilmente si dovrà accontentare della Conference League, al netto di come finirà in classifica è chiaro che la stagione sia stata ampiamente deludente e si stia già lavorando al futuro, perché alcune mosse (in primis il nuovo allenatore, ancora una volta) non andranno sbagliate.

DIRETTA/ Bologna Atalanta Primavera (risultato finale 3-2) il gol di Ebone vale la salvezza! (5 maggio 2024)

Il Bologna invece sogna: già in Europa League, difende 4 punti di vantaggio per la Champions League che sarebbe un traguardo fantascientifico per una squadra che però si è meritata tutto sul campo, anche se vedere lo striscione vicino ha fatto venire un po’ di ansia e i felsinei hanno rallentato nel corso della volata finale. Sarà allora importante stabilire quello che succederà oggi al Diego Armando Maradona, a cominciare dalle scelte che i due allenatori opereranno e che adesso, in maniera approfondita, possiamo andare ad analizzare con le probabili formazioni di Napoli Bologna.

Video/ Torino Bologna (0-0) highlights: tante occasioni ma zero gol nell'anticipo di Serie A

NAPOLI BOLOGNA: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Napoli Bologna facciamo la solita escursione attraverso le quote che l’agenzia Snai ha fornito come pronostico sulla partita per la 36^ giornata di Serie A. Favorito il Napoli, con un valore di 2,05 volte la puntata sul segno 1 per la sua vittoria; il segno 2 che identifica l’eventualità del successo del Bologna vi farebbe guadagnare 3,40 volte la cifra messa sul piatto, quota quasi identica al 3,45 che accompagna il segno X, sul quale ovviamente dovrete puntare se pensate che la sfida del Diego Armando Maradona terminerà con un pareggio.

Diretta/ Torino Bologna (risultato finale 0-0): nessun gol nell'anticipo (3 maggio 2024, Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE SCELTE DI CALZONA

Nel valutare le sue scelte in vista di Napoli Bologna, Francesco Calzona tiene d’occhio la situazione degli acciaccati: non ci sarà Zielinski, rischiano ancora Kvaratskhelia e Raspadori e dunque assenze pesanti per i partenopei. Nel tridente offensivo, senza il georgiano ci sarà ancora spazio per Lindstrom che finalmente può avere minuti importanti dopo essere stato poco utilizzato nel corso della stagione; il posto sulla mezzala sinistra se lo giocano invece Cajuste e Hamed Traoré con lo svedese che ancora una volta potrebbe partire titolare. Il resto del 4-3-3 del Napoli non dovrebbe prevedere sorprese: gli altri due ballottaggi si dovrebbero risolvere in favore di Mathias Olivera (su Mario Rui) e Juan Jesus che in mezzo alla difesa sarà titolare insieme a Rrahmani, a scapito di Ostigard. Di Lorenzo a destra e Meret in porta completano il reparto arretrato del Napoli, in attacco invece abbiamo Osimhen, alle ultime partite con questa maglia, e Politano che partirà largo a destra.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Come noto Thiago Motta ha perso Lewis Ferguson, che purtroppo dovrà saltare anche gli Europei: in Napoli Bologna dunque i felsinei saranno schierati con il 4-1-4-1 per sopperire alla pesante assenza, due trequartisti centrali con Aebischer che alza la sua posizione e Fabbian che per il momento appare favorito su El Azzouzi, ovviamente questa linea supporterà la prima punta Zirzkee mentre sulle fasce laterali è corsa a tre tra Dan Ndoye, Saelemaekers e Orsolini, a sorpresa a rimanere fuori potrebbe essere quest’ultimo. Il giocatore che sarà adibito a fare da schermo davanti alla difesa sarà Freuler, e naturalmente i due trequartisti di cui sopra gli daranno una mano in fase di non possesso; poi ecco il dubbio in difesa, con Kristiansen titolare a sinistra andrebbe in mezzo Calafiori (facendo coppia con Beukema), in alternativa l’ex Roma può giocare terzino con la titolarità di Lucumì. A destra invece conferma per Posch, così come non è in discussione il portiere che sarà chiaramente Skorupski.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. Allenatore: Francesco Calzona

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; D. Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta











© RIPRODUZIONE RISERVATA