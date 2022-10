Probabili formazioni Napoli Bologna/ Quote: dubbi in attacco? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo adesso le probabili formazioni di Napoli Bologna, partita che ci terrà compagnia oggi dallo stadio Diego Armando Maradona nella decima giornata di Serie A. Vuole continuare a volare il Napoli di Luciano Spalletti, che arriva dalla larga vittoria di mercoledì contro l’Ajax, la quale ha già portato con due turni d’anticipo la qualificazione agli ottavi in Champions League. Non è tutto: sappiamo che il Napoli è capolista pure in campionato, in Serie A è reduce dal trionfo contro la Cremonese e sfruttando la serenità in Europa può tentare un deciso allungo anche in campionato.

Il Bologna di Thiago Motta arriva invece da un pareggio senza guizzi contro la Sampdoria, naviga davvero nella mediocrità e cerca la svolta, sia pure in una trasferta difficilissima. I tifosi partenopei sono autorizzati a fare gli scongiuri, ma il Bologna avrebbe bisogno di un’impresa simile a quella che al suo nuovo allenatore era riuscita già l’anno scorso alla guida dello Spezia proprio al San Paolo. Tutto questo premesso, andiamo adesso senza ulteriori indugi a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa nettamente favoriti, uno sguardo al pronostico su Napoli Bologna in base alle quote Snai ci dice che il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale a 6,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Bologna ci aspettiamo il ritorno da titolare di Osimhen al centro dell’attacco partenopeo, affiancato da Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra, anche se le alternative sono eccellenti e Lozano e Raspadori potrebbero ambire a giocare dal primo minuto – soprattutto Giacomo, che potrebbe giostrare in più ruoli. Procedendo a ritroso, ecco che a centrocampo il risentimento muscolare per Zambo Anguissa potrebbe favorire Ndombelè, il quale dovrebbe giocare titolare al fianco di Lobotka e Zielinski. In difesa invece è assente Rrahmani, di conseguenza ecco che davanti al portiere Meret schieriamo la retroguardia a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui da destra a sinistra.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Anche sul fronte ospite delle probabili formazioni di Napoli Bologna cominciamo dall’attacco, perché va tenuto d’occhio il mal di schiena di Arnautovic, con Zirkzee eventualmente pronto a prenderne il posto. Modulo 4-2-3-1, alle spalle della prima punta dovrebbero agire Orsolini, Dominguez e Aebischer, ma ci sono ballottaggi aperti, per cui sperano in una maglia da titolare sulla trequarti pure Soriano e Sansone. Tornando invece in difesa, ecco che davanti al portiere Skorupski dovrebbero giocare De Silvestri (favorito su Lykogiannis), Posch, Lucumì e Cambiaso nella retroguardia a quattro, infine il Bologna dovrebbe schierare anche Medel e Schouten come coppia mediana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic. All. Thiago Motta.











