Probabili formazioni Napoli Bologna/ Quote, Mihajlovic perde Schouten (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si disputerà questa sera alle ore 20.45 la sfida per la 26^ giornata della Serie A tra Napoli e Bologna: vediamo che cosa ci riservano le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire dubbi e ballottaggi per Gattuso come per Mihajlovic alla vigilia di questa che pare una sfida decisiva per entrambe le squadre. Gli azzurri hanno decisamente bisogno di tornare al più presto al successo: il 3-3 trovato contro il Sassuolo solo pochi giorni ha lasciato l’amaro in bocca a molti e certo la squadra campana non vuole perdere altro terreno dalle zone Champions della classifica. Non meno motivati a vincere gli emiliani di Mihajlovic, che subito il KO col Cagliari nell’ultima di campionato, avranno oggi voglia di rifarsi, nonostante le defezioni annunciate. Andiamo allora a vedere da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a concedere agli azzurri il favore del pronostico, anche se certo ci attendiamo una bella sfida questa sera al San Paolo. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 della partita ha fissato a 1.55 il successo degli azzurri, contro il più alto 5.75 per la vittoria del Bologna: il pareggio vale la quota di 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI GATTUSO

Alla vigilia della 26^ giornata di Serie A non sono pochi i dubbi che si accendono per Gennaro Gattuso: questo pur tenuto conto che il tecnico ancora non registra una rosa al completo e che pareggi giocatori sono acciaccati. Ad esempio va ricordato che pur titolare annunciato, difficilmente oggi Dries Mertens terrà il campo per 90^ minuti: possibile però un suo scambio con Osimhen, da poco ritrovato. Nell’attacco poi troveranno posto dal primo minuto Insigne e Politano, con Zielinski sulla trequarti. Per la mediana a due paiono abbastanza sicuri della loro maglia da titolare invece Fabian Ruiz e Bakayoko, ma attenzione a Demme, sempre a disposizione dalla panchina. In difesa invece solo Koulibaly (di ritorno da squalifica) e Di Lorenzo sono sicuri di scendere in campo dal primo minuto: Manolas infatti rimane in dubbio con Maksimovic e Rrhamani, mentre è lotta tra Ghoulam e Hysaj in corsia.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Spazio al 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Napoli Bologna, dove pure Mihajlovic deve fare i conti con una buona lista di assenti annunciati. Ecco che allora saranno grandi riconferme dall’11 visto solo pochi giorni fa col Cagliari: già in difesa sarà spazio per Danilo e Soumaoro, mentre De Silvestri e Mbaye agiranno dal primo minuto in corsia. Per la mediana dobbiamo ricordare che Schouten ha rimediato un turno di squalifica dal giudice sportivo: sarà spazio per uno tra Poli e Medel come titolare, al fianco del solito Svanberg. Gran conferme poi in attacco, dove non mancherà nessuno dei principali bomber: Orsolini e Sansone saranno esterni di reparto, mentre Musa Barrow farà da prima punta e il capocannoniere Soriano sarà sulla trequarti.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA