Probabili formazioni Napoli Braga/ Quote: sempre emergenza a sinistra (Champions League, 12 dicembre 2023)

Le probabili formazioni di Napoli Braga ci consentono di presentare la fondamentale partita per la sesta giornata del girone C di Champions League di stasera allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo. Gli azzurri partenopei di Walter Mazzarri, il cui ritorno finora è stato davvero tosto, sono ad un passo dalla qualificazione per gli ottavi di finale, che però va ancora raggiunta: basterà un pareggio casalingo e volendo anche una sconfitta di misura, la missione quindi non è impossibile ma sarebbe un grosso guaio fallire, considerando che già in campionato l’andamento è decisamente lontano dalle aspettative dopo il trionfale scudetto dell’anno scorso.

Video/ Braga Union Berlino (1-1) gol e highlights: a Gosens risponde Djalo (Champions, 29 novembre 2023)

Di fronte ci sarà lo Sporting Braga già sconfitto per 1-2 all’andata in Portogallo, ma che a Napoli culla il sogno della grande impresa: con una vittoria agguanterebbe gli azzurri, a quel punto sarebbe il punteggio a determinare chi tra gli azzurri e gli ospiti si qualificherebbe per gli agognati ottavi di finale. Obiettivamente il Braga ha poche possibilità, ma la serenità di chi non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare potrebbe essere un vantaggio, specie se i partenopei dimostrassero vulnerabilità dal punto di vista caratteriale, che potrebbe essere devastante. Tutto questo premesso, adesso possiamo naturalmente scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Braga.

Diretta/ Braga Union Berlino (risultato finale 1-1): un punto a testa! (oggi 29 novembre 2023)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Braga. Nettamente favoriti i padroni di casa partenopei, il segno 1 è quotato a 1,45 mentre poi si sale a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e si tocca 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dello Sporting Braga.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRAGA

LE SCELTE DI MAZZARRI

Le probabili formazioni di Napoli Braga non dovrebbero regalarci sorprese da parte di Walter Mazzarri, che per una partita così importante andrà comprensibilmente sul sicuro, con la falla della doppia assenza Mario Rui e Olivera a sinistra. Ecco allora che, nel consueto modulo 4-3-3, la retroguardia a quattro davanti al portiere Meret dovrebbe prevedere Di Lorenzo, Rrahmani, Natan ed infine Juan Jesus, che è il maggiore indiziato per allargarsi a sinistra; pochissime sorprese per il resto, perché a centrocampo per i partenopei ci aspettiamo come titolari Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Zielinski, mentre il tridente offensivo del Napoli dovrebbe prevedere come ala destra Politano, poi naturalmente il centravanti Osimhen e Kvaratskhelia sulla sinistra.

Video/ Real Madrid Braga (3-0) gol e highlights: si vince anche senza Bellingham (Champions, 8 novembre 2023)

LE MOSSE DI JORGE

Sul fronte portoghese, le probabili formazioni di Napoli Braga dovrebbero disegnarci un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore Artur Jorge. Quanto ai possibili titolari, noi indichiamo i seguenti undici giocatori: in porta Matheus, protetto da una retroguardia a tre che da destra a sinistra dovrebbe vedere in campo Gomez, Fonte, Saatci e Borja; nel cuore della mediana invece dovremmo vedere in azione Carvalho e Moutinho; infine, il reparto offensivo dello Sporting Braga dovrebbe vedere in azione da destra a sinistra sulla trequarti Alvaro Djalo, Pizzi e il capitano Ricardo Horta a sostegno del centravanti Banza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRAGA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Carvalho, Moutinho; Alvaro Djalo, Pizzi, Ricardo Horta; Banza. All. Jorge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA