Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Diretta tv: Mazzarri, guai in difesa (Serie A, 15 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Cagliari ci presentano le possibili mosse dei veterani Walter Mazzarri e Claudio Ranieri verso la partita che domani sera allo stadio Maradona sarà valida per la sedicesima giornata di Serie A. Per il Napoli martedì sera c’è stata la fondamentale qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, un traguardo che migliora il bilancio di una stagione invece deludente in campionato, dove è necessario cambiare passo dopo il doppio ko consecutivo contro Inter e Juventus, che salvo veri e propri miracoli sportivi ha già scucito lo scudetto dal petto degli azzurri.

Il Cagliari invece spera di approfittare di queste difficoltà per cogliere un risultato che per i sardi sarebbe una enorme spinta verso la salvezza. Campionato complicato per i rossoblù, che però non muoiono mai, come hanno dimostrato con le vittorie in rimonta e davvero in extremis sia contro il Frosinone sia lunedì sera contro il Sassuolo. Il Napoli è avvisato: meglio chiudere i conti senza ridursi agli ultimi minuti… Tutto questo premesso, leggiamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Cagliari.

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Cagliari sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN, di conseguenza non sarà disponibile una diretta tv nel senso “classico” del termine, anche se si potrà vedere il match anche su televisori dotati di connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE MOSSE DI MAZZARRI

Nelle probabili formazioni di Napoli Cagliari ci attendiamo per i padroni di casa il modulo 4-3-3, che è stato confermato anche da Walter Mazzarri, tradizionale cultore della difesa a tre. Quanto agli interpreti dal primo minuto, gli infortunati si concentrano in difesa e allora davanti al portiere Meret ci aspettiamo la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Natan, al quale dunque dovrebbe essere chiesto di allargarsi a sinistra; tutto invece sostanzialmente come al solito dal centrocampo in su, cominciando dal terzetto con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski (anche se spera pure Elmas) e poi con il tridente offensivo composto da Politano a destra, il centravanti Osimhen che è tornato al gol in Champions League ed infine naturalmente Kvaratskhelia a sinistra.

LE SCELTE DI RANIERI

Per Claudio Ranieri nelle probabili formazioni di Napoli Cagliari il modulo di riferimento è il 4-3-1-2, anche se non è da escludere pure un 3-4-1-2: comunque indichiamo Scuffet in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Zappa, Goldaniga, Dossena ed Augello; idee chiare anche a centrocampo, dove per il Cagliari i titolari dovrebbero essere Nandez, Makoumbou e Prati; ecco poi Viola sulla trequarti a supporto dei due attaccanti, maglie che però sono entrambe in bilico. Infatti i favoriti sono Luvumbo e Lapadula, ma ci sono anche valide alternative quali Oristanio, Petagna e Pavoletti, per cui attenzioni a possibili sorprese da parte di un maestro quale è Ranieri.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.











