Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Diretta tv: tornano Manolas e Cragno (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Napoli Cagliari parliamo della partita che, alle ore 15:00 di domenica 2 maggio, si gioca per la 34^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. I partenopei sono in un ottimo momento, tanto da essersi inseriti con prepotenza in zona Champions League: la vittoria sul campo del Torino ha portato all’aggancio su Juventus e Milan e ora Gennaro Gattuso, comunque prossimo all’addio, potrebbe timbrare un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava francamente fu0ri portata, e che può rendere più che positiva questa stagione.

Il Cagliari ha ringraziato, battuto la Roma con tre gol e ripreso i granata e il Benevento: continua la grande rincorsa di Leonardo Semplici, gli isolano credono fermamente alla salvezza (che sarebbe quasi miracolosa) e sanno bene che il match contro i sanniti del prossimo turno potrebbe essere determinante, ma ovviamente proveranno a fare risultato anche al Maradona. Vediamo come andranno le cose sul terreno di gioco, intanto possiamo iniziare a parlare delle scelte dei due allenatori tramite una breve valutazione delle probabili formazioni di Napoli Cagliari.

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno recarsi su Sky Sport Serie A, che troveranno al numero 201 del loro digitale terrestre, oppure inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone attivando in questo modo l’applicazione Sky Go, per seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

GLI 11 DI GATTUSO

Nel 4-2-3-1 di Gattuso, come possiamo leggere analizzando le probabili formazioni di Napoli Cagliari, sono pronti a tornare Manolas e Fabian Ruiz. Il primo riprende il posto di centrale difensivo al fianco di Koulibaly (e ai danni di Rrahmani), il secondo se sarà titolare riaprirà il solito ballottaggio tra Demme e Bakayoko, con il tedesco favorito; a completare la difesa nuovamente Meret (anche se Ospina potrebbe essere in panchina) e i due terzini Di Lorenzo e Hysaj, in vantaggio su Mario Rui. Davanti invece i dubbi sono davvero pochi: in questo momento Osimhen è giustamente il centravanti titolare e dunque spinge in panchina Mertens, Lozano insidia Politano che però parte in vantaggio e chiaramente non ha rivali Lorenzo Insigne sulla sinistra, così come Zielinski che ancora una volta si prenderà la maglia di trequartista centrale.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Per Leonardo Semplici le probabili formazioni di Napoli Cagliari portano qualche punto di domanda ancora da risolvere: c’è da sostituire lo squalificato Razvan Marin, ma torna disponibile Nainggolan e dunque la staffetta è fatta, saranno poi confermati Nandez e Duncan nella zona mediana degli isolani. In porta può tornare Cragno, che si è negativizzato: da valutare le condizioni, in caso non sia ancora pronto toccherà nuovamente a Vicario. In difesa Godin ci sarà, e allora sono in tre per due maglie: Carboni favorito, Rugani potrebbe riprendersi il posto a sfavore di Walukiewicz. In attacco la scelta ovvia è quella di Joao Pedro, mentre per il ruolo di prima punta Giovanni Simeone, che contro il Napoli aveva timbrato una tripletta quando giocava nella Fiorentina, spera di avere la meglio su Pavoletti (ex della partita) che però dà la sensazione di essere ancora in vantaggio. Gli esterni saranno Zappa e Lykogiannis, qui dovrebbero esserci poche sorprese.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen

A disposizione: Ospina, Contini, Ni. Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Bakayoko, Lobotka, Lozano, Elmas, Cioffi, Mertens, Petagna

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Ghoulam

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

A disposizione: Vicario, Aresti, Walukiewicz, Klavan, Calabresi, Ceppitelli, Deiola, Tramoni, Tripaldelli, Asamoah, Cerri, G. Simeone

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: R. Marin

Indisponibili: Rog, Pereiro, R. Sottil

