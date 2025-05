PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: CHI GIOCA IL MATCH DECISIVO?

Con le probabili formazioni Napoli Cagliari vi presentiamo una partita naturalmente fondamentale per le sorti del campionato di Serie A. Tutta l’attesa è per i padroni di casa di Antonio Conte, che hanno un po’ il ‘braccino’ (si direbbe nel tennis) e arrivano da due pareggi consecutivi, ma sono ancora al comando della classifica e quindi potrebbero regalare a Napoli il sogno più ambito, il quarto scudetto della storia e addirittura il secondo in tre anni, anche se servirebbe la vittoria per evitare pensieri scomodi.

Il Cagliari di Davide Nicola si ritrova quindi in una situazione molto particolare, ma la potrà affrontare con serenità avendo conquistato la certezza matematica della salvezza già domenica scorsa vincendo contro il Venezia. Quindi poche pressioni e magari il desiderio di lasciare il segno per scrivere una pagina di storia, anche se i padroni di casa non saranno d’accordo. Con queste premesse, possiamo adesso curiosare nelle probabili formazioni Napoli Cagliari…

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dell’agenzia Snai sono chiare per il pronostico su Napoli Cagliari, con Antonio Conte nettamente favorito e segno 1 proposto a 1,17, mentre un pareggio varrebbe già ben 7,00 volte sul segno X ed infine un successo esterno rossoblù è indicato addirittura a 14 volte la giocata sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

CERTEZZE PER CONTE

Le probabili formazioni Napoli Cagliari non dovrebbero riservare sorprese da parte di Antonio Conte, che ovviamente vorrà andare sul sicuro. Il modulo tattico dovrebbe essere il 4-4-2: in porta Meret; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola da destra a sinistra, anche se potrebbe rientrare Buongiorno e in quel caso Olivera slitterebbe in fascia a discapito di Spinazzola; altra linea a quattro a centrocampo con Politano, Zambo Anguissa, Gilmour (eventualmente insidiato da Lobotka, ma nettamente favorito) ed infine a sinistra McTominay; infine ecco Lukaku e Raspadori, pur senza escludere del tutto l’opzione Neres.

QUALCHE DUBBIO PER NICOLA

Qualche ballottaggio in più potrebbe esserci per Davide Nicola nelle probabili formazioni Napoli Cagliari. Il modulo è in questo caso il 3-5-2, con Caprile protetto dalla difesa a tre formata da Zappa, Mina e Luperto, ma a dire il vero anche Palomino e soprattutto Obert in lizza, quindi attenzione a possibili sorprese; esterno destro Zortea, poi nel cuore della mediana Adopo, Makoumbou e uno tra Deiola (favorito) e Viola, con Augello sulla fascina sinistra; infine in attacco la certezza è Piccoli, con Pavoletti favorito su Coman per affiancare la punta di scuola Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Piccoli, Pavoletti. All. Nicola.