Probabili formazioni Napoli Cagliari, quote e ultime notizie su moduli e titolari nella partita di Coppa Italia, oggi mercoledì 3 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: COSA FARANNO I DUE ALLENATORI?

Quando si parla di Coppa Italia è sempre molto importante analizzare le mosse dei due allenatori, non ci sottraiamo a questo impegno e vi proponiamo adesso le probabili formazioni Napoli Cagliari, l’ottavo di finale che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, in casa dei campioni d’Italia.

Ad esempio l’anno scorso Antonio Conte puntò tutto sul campionato per il suo Napoli: mossa più che felice, però senza le Coppe europee magari un impegno maggiore per la Coppa Italia non sarebbe stato disprezzabile. Adesso i partenopei sono impegnati su tre fronti, le scelte quindi sono ancora più delicate ma dopo la vittoria a Roma il morale è molto alto nel gruppo tricolore.

Per il Cagliari di Fabio Pisacane invece il calendario è tosto in questo periodo: dopo la sconfitta sul campo della Juventus in campionato ecco l’impegno a Napoli in Coppa Italia, da affrontare però senza pressioni per i rossoblù sardi. Uscire di scena sarebbe nella normalità delle cose, fare il colpo sarebbe una spinta morale enorme, anche se aggiungerebbe impegni.

Insomma, ci sono tanti motivi per essere curiosi, magari per scoprire soprattutto quale sarà questa volta l’atteggiamento di Antonio Conte nei confronti della Coppa Italia: allora non indugiamo oltre, tra pochissimo scopriremo moduli e titolari attesi nelle probabili formazioni Napoli Cagliari…

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa nettamente favoriti al Maradona, il pronostico su Napoli Cagliari secondo le quote Snai indica il segno 1 a 1,40, con una differenza enorme rispetto al valore di 4,60 sul pareggio e di 7,50, che garantirebbe una ricca vincita in caso di impresa del Cagliari stasera a Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

BIG IN MEDIANA E POI TURNOVER PER CONTE

Turnover per Antonio Conte, che però nelle probabili formazioni Napoli Cagliari deve anche fare i conti con qualche assenza. Nel modulo 3-4-3 dovrebbe quindi essere confermato Milinkovic-Savic in porta; in difesa ecco Marianucci con Rrahmani e Juan Jesus; cambiano anche le fasce con Mazzocchi e Spinazzola, però nel cuore della mediana potrebbero essere confermati (per scelta ma anche necessità) Lobotka e McTominay; cambia invece il tridente d’attacco, Politano e Lucca cercheranno riscatto e con loro avremo Elmas.

TANTI CAMBIAMENTI PER PISACANE

Ecco allora che potrebbe cambiare di più Fabio Pisacane nel suo modulo 3-5-2 per le probabili formazioni Napoli Cagliari. Si cambia anche in porta, con Radunovic titolare, protetto da una retroguardia a tre formata da Juan Rodriguez, Mina e l’ex Luperto; sulle fasce gli esterni potrebbero essere Di Pardo e Felici, mentre nel cuore della mediana sarda potrebbero agire dal primo minuto Adopo, Prati e l’altro ex Gaetano; infine potrebbe essere inedita la coppia d’attacco titolare del Cagliari con Luvumbo e Kilicsoy.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lucca, Elmas. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Juan Rodriguez, Mina, Luperto; Di Pardo, Adopo, Prati, Gaetano, Felici; Luvumbo, Kilicsoy. All. Pisacane.