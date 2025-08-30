Probabili formazioni Napoli Cagliari, quote e titolari per Conte e Pisacane nella partita al Maradona in Serie A, oggi sabato 30 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: CHI GIOCA IL REMAKE SCUDETTO?

Ironia del calendario, il Napoli campione d’Italia torna a giocare in Serie A allo stadio Diego Armando Maradona con la partita che poco più di tre mesi fa assegnò lo scudetto ai partenopei: una suggestione curiosa che rende ancora più succose le probabili formazioni Napoli Cagliari in avvicinamento alla partita.

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato benissimo la campagna di difesa del titolo tricolore con una convincente vittoria sul campo del Sassuolo firmata dai due giocatori più attesi, specie in assenza dell’infortunato Lukaku. Ovviamente il forfait del belga è la prima grande difficoltà stagionale, ma per ora i partenopei vogliono continuare a volare.

Il Cagliari è invece atteso da un compito davvero difficile: i rossoblù sardi di Fabio Pisacane, promosso dopo l’ottimo lavoro con la Primavera, hanno iniziato con un buon pareggio casalingo contro la Fiorentina, però logicamente questa sera il livello di difficoltà si alzerà di parecchio.

Diciamo che gli ospiti non avranno nulla da perdere, perché la pressione della vittoria sarà tutta sui padroni di casa, che d’altronde hanno tutti i mezzi per continuare a marciare in vetta alla classifica. Questo è il quadro della situazione, ma adesso siamo tutti curiosi di scoprire le mosse dei due mister nelle probabili formazioni Napoli Cagliari…

PRONOSTICO E QUOTE

Dovrebbero essere favoriti in maniera indiscutibile i padroni di casa, le quote Snai per il pronostico su Napoli Cagliari lo confermano in modo chiarissimo con il segno 1 quotato a 1,30, mentre si arriverebbe a 5,25 in caso di pareggio e un’impresa del Cagliari varrebbe addirittura quota 9,75 per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE CONFERME DI CONTE

Non ci attendiamo particolari sorprese da parte di Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Cagliari. Il modulo è sempre il 4-1-4-1, attenzione però magari alpossibile ballottaggio in porta fra Meret e Milinkovic-Savic; in difesa avremo a destra Di Lorenzo, di fianco a Rrahmani l’altro possibile dubbio è tra il favorito Juan Jesus e Buongiorno, infine sarà Olivera a completare la linea. Per il resto, dovrebbe essere tutto chiaro: Lobotka regista basso; qualche metro più avanti il quartetto di grande qualità formato da Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne e McTominay alle spalle di Lucca, che per il momento è il centravanti titolare.

3-5-2 PER PISACANE

La risposta di Fabio Pisacane nelle probabili formazioni Napoli Cagliari dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2: in porta è certo l’ex Caprile; chiaro anche il terzetto in difesa, formato da Zappa, Mina e Luperto; sulla destra si giocano un posto il favorito Palestra e Deiola, in mezzo al campo invece sembra fissato il trio con Adopo, Prati e Folorunsho, semmai attenzione a Idrissi, perché ci potrebbe anche essere spazio per Obert, passando in questo caso alla difesa a quattro; un dubbio anche davanti, dove al fianco di Esposito si giocano una maglia Luvumbo e Borrelli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Esposito, Luvumbo. All. Pisacane.