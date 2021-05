Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Quote, Osimhen o Mertens dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio per le probabili formazioni di Napoli Cagliari, incontro della 34^ giornata della Serie A che pure avrà luogo solo oggi pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura dello stadio San Paolo-Maradona. Siamo ben curiosi di scoprire le mosse di Gattuso come di Semplici, entrambi ben intenzionati oggi a fare bottino pieno, sia pure per ragioni differenti.

Dopo aver regolato anche il Torino nell’ultimo turno, gli azzurri puntano a confermarsi entro la top four della graduatoria e dunque staccare il pass che vale la prossima edizione della Champions league: la concorrenza qui in vetta e tanta e serve non lasciar alcuni punto indietro.

Differenti motivazioni per Semplici, che dopo aver realizzato l’impresa contro la Roma solo pochi giorni fa, ancora lavora per ottenere la salvezza a fine stagione. La squadra sarda è appena alla 17^ posizione e con solo 31 punti messi da parte deve fare molta attenzione oggi. Quella di oggi è dunque sfida che richiede la massima concentrazione e preparazione: vediamo dunque quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il buono stato di forma dei sardi, sono i campani oggi i netti favoriti dal pronostico. Anche il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match di Serie A ha fissato a 1.38 il successo del Napoli contro il più alto 7.75 segnato per la vittoria del Cagliari: il pareggio vale invece 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli e Cagliari, Mister Gattuso non dovrebbe avere oggi grandi problemi a fissare il solito 4-2-3-1 di partenza: pure potrebbero accendersi ancora qualche ballottaggio. Ecco che allora già in difesa è battaglia per la maglia da titolare tra Hysaj e Mario Rui, mentre al centro del reparto Rrahmani e Maksimovic insidiano Manolas dal primo minuto: il reparto vedrà invece confermati Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo nessun dubbio con Demme e Fabian Ruiz schierati dal primo minuto, con pure Zielineki confermato sulla linea della trequarti. In attacco sarà però ballottaggio tra Osimhen e Mertens dal primo minuto in punta: sull’esterno ecco Insigne, con Politano ancora preferito a Lozano.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Classico 3-5-2 per Mister Semplici, dove pure in attacco sa già di non poter fare a meno del suo capocannoniere Joao Pedro: al suo fianco Pavoletti dovrebbe vincere il ballottaggio con Simeone. Per il centrocampo, nella 34^ giornata d Serie A, ecco he farà capolino dopo un turno di stop Radja Nainggolan e l’ex Roma sarà pure in compagnia di Duncan e Nandez (Marin è squalificato): Lykogiannis e Zappa saranno le prime scelte del tecnico per l’esterno dello schieramento. Cerca spazio in difesa dal primo minuto Rugani: con lui ecco Godin e Carboni titolari, e Cragno che tornerà ad occupare lo spazio tra i pali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; F Ruiz, Demme; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen All. Gattuso

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani. Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; J Pedro, Simeone All. Semplici



