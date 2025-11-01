Probabili formazioni Napoli Como: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A al Maradona, oggi sabato 1 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO: LE MOSSE DELLA SUPER SFIDA

Può forse sembrare strano parlare di super sfida, ma ci sono molti motivi per rendere valida questa definizione presentando le probabili formazioni Napoli Como, una delle partite più interessanti per la decima giornata di Serie A, che oggi 1 novembre 2025 allo stadio Maradona sarà intrigante fin dal duello in panchina.

Antonio Conte è campione d’Italia in carica, in questa stagione sta affrontando la sfida di dimostrare che il suo Napoli possa reggere anche il doppio impegno campionato-Champions League, in verità finora i risultati migliori arrivano in Serie A, dove la vittoria di Lecce ha lasciato gli azzurri al comando della classifica nonostante i tanti infortuni.

Il Como di Cesc Fabregas è invece sulla bocca di tutti perché è un progetto che sta crescendo molto bene, i lariani con la vittoria contro il Verona si sono portati in zona Coppe europee e allora la trasferta in casa dei campioni d’Italia potrebbe essere un esame di maturità per capire fin dove si potrebbero spingere i lariani in questo campionato.

Ecco allora che da un duello intrigante – Fabregas fu pure un giocatore di Conte ai tempi del Chelsea – potranno certamente scaturire mosse significative per quanto riguarda moduli e titolari: scopriamo allora chi potrebbe giocare nel girono dei Santi curiosando nelle probabili formazioni Napoli Como.

PRONOSTICO E QUOTE

Partenopei favoriti nel pronostico di Napoli Como, ce lo indicano le quote Snai che propongono infatti il segno 1 a 1,87, contro il 3,30 di un pareggio comunque non così improbabile, infine un colpo del Como al Maradona varrebbe 4,50 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO

DUBBIO TATTICO PER CONTE

Facendo i conti con chi è disponibile, Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Como potrebbe oscillare fra il modulo 4-1-4-1 e il 4-3-3, ma non cambia in realtà molto perché in entrambi i casi gli interpreti potrebbero essere gli stessi. In porta Milinkovic-Savic; difesa certamente a quattro con Di Lorenzo, uno fra Rrahmani e Juan Jesus al fianco di Buongiorno e sulla sinistra Olivera; il regista sarà Gilmour; sulla fascia destra d’attacco ecco Politano, non mancheranno naturalmente Anguissa e McTominay, a sinistra Spinazzola, che potrebbe anche scalare a discapito di Olivera se riuscisse a giocare titolare Neres, infine Hojlund come centravanti.

QUATTRO BALLOTTAGGI PER FABREGAS

Attenzione invece a ben quattro ballottaggi per Cesc Fabregas nelle probabili formazioni Napoli Como. Il modulo dei lariani è il 4-2-3-1: in porta naturalmente Butez; in difesa dovrebbero essere certi del posto Vojvoda, Diego Carlos e Kempf, invece Moreno se la gioca con Smolcic per completare la retroguardia; in mediana il dubbio è fra Perrone e Caqueret per affiancare Da Cunha; sulla trequarti ci aspettiamo Kuhn e naturalmente Nico Paz, in uno stadio speciale per ogni argentino, mentre Diao è in ballottaggio con Rodriguez e lo stesso dobbiamo dire per la maglia da centravanti, naturalmente fra Morata e Douvikas.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.