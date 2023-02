Probabili formazioni Napoli Cremonese/ Quote: ci sarà turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Napoli Cremonese ci presentano la partita che questa sera per la ventiduesima giornata di Serie A sarà il “testa-coda” più netto che si possa immaginare. Da una parte ecco il Napoli di Luciano Spalletti viaggia a gonfie vele verso lo scudetto su ritmi da record assoluto di punti e sembra avere annichilito la concorrenza con quattro mesi d’anticipo: domenica scorsa è bastata una prestazione “tranquilla” contro lo Spezia per vincere con tre gol di scarto e confermare i 13 punti di vantaggio sull’Inter, un margine di vantaggio con pochi precedenti.

Al Diego Armando Maradona arriverà la Cremonese, che è mestamente ultima in classifica e all’estremo opposto del Napoli sotto ogni punto di vista, perché ancora ferma a quota zero vittorie: ha perso anche contro il Lecce in casa e la salvezza è sempre più un miraggio. Tutto scontato? C’è il precedente della Coppa Italia che direbbe di no, però se i grigiorossi bloccassero i partenopei anche in campionato sarebbe davvero clamoroso. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Cremonese.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico su Napoli Cremonese, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa partenopei, il segno 1 è quotato a 1,18 per il successo del Napoli, mentre in caso di vittoria esterna della Cremonese la quotazione per il segno 2 è pari a addirittura a 15. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio e il segno X è proposto a 7,25.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti farà turnover nelle probabili formazioni di Napoli Cremonese? Potrebbe essere, anche se con moderazione dato che gli azzurri giocheranno fra dieci giorni in Champions League. In difesa Kim Min-Jae è diffidato e potrebbe dare spazio a Juan Jesus in coppia con Rrahmani davanti a Meret, intoccabile come Di Lorenzo a destra mentre sull’altra fascia Mario Rui è seriamente insidiato da Mathias Olivera. A centrocampo può giocare Ndombélé, che prenderebbe il posto di Zambo Anguissa mentre resterebbero al loro posto gli altri due titolari classici, cioè Zielinski e il regista Lobotka. Nel tridente ecco il solito dubbio a destra, con Elmas, Politano e Lozano in ballo, mentre a sinistra dovrebbe giocare Kvaratskhelia e come centravanti Osimhen potrebbe essere in bilico sulla concorrenza di Simeone o Raspadori.

LE MOSSE DI BALLARDINI

Brutte notizie per Davide Ballardini nelle probabili formazioni di Napoli Cremonese, a causa dell’infortunio di Okereke, che dovrebbe essere sostituito da Ciofani nella coppia d’attacco con Dessers che vedrebbe Afena-Gyan, giustiziere del Napoli in Coppa Italia, prima alternativa dalla panchina. Il modulo della Cremonese rimane il 3-5-2: Meité sarà il perno centrale, affiancato dalle mezzali Benassi (che però è in ballottaggio con Castagnetti) e Pickel. Per completare l’affollata linea del centrocampo a cinque degli ospiti grigiorossi, ecco infine i due esterni che dovrebbero essere Sernicola sulla corsia destra e Valeri che agisce invece a sinistra; in porta come sempre ci sarà Carnesecchi, la linea difensiva a tre uomini davanti a lui sarà comandata dall’ex Chiriches, affiancato da Ferrari e Vasquez.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Elmas, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Dessers, Ciofani. All. Ballardini.











