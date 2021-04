Probabili formazioni Napoli Crotone/ Quote, Mertens in panchina, c’è Osimhen

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 15.00 tra le mura dello stadio San Paolo la partita della 29^ giornata della Serie A tra Napoli e Crotone: andiamo dunque a controllare quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Serse Cosmi per i suoi squali, chiamati oggi a una vera impresa. La squadra rossoblu, sempre fanalino di coda della classifica di campionato, sta lottando strenuamente per la salvezza, ma dobbiamo dire che pure il KO rimediato prima della sosta col Bologna col risultato di 3-2 ha compromesso (forse in maniera definitiva), le speranze dei pitagorici. Cosmi ha però l’obbligo di crederci ancora, anche contro una big in gran forma come è il Napoli. Gattuso e i suoi hanno chiuso il segmento di campionato con un tris di successi con Bologna, Milan e Roma, che ha portato gli azzurri fino alla quinta posizione, alla zona Europa League e a due lunghezze da quella Champions. Anche per i campani, sognare (questa volta la Champions) è obbligo oggi: ci attende match dunque bollente. Vediamo come i tecnici si sono preparati esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della 29^ giornata di Serie A non esitiamo a concedere agli azzurri il favore del pronostico: il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match ha fissato a 1.22 il successo del Napoli contro il più alto 12.00 segnato per la vittoria del Crotone, mentre il pareggio pagherà la posta a 6.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

LE MOSSE DI GATTUSO

Classico 4-2-3-1 per Mister Gattuso nelle probabili formazioni di Napoli Crotone, dove pure il tecnico sarà costretto a fare qualche cambio per venir incontro alle assenze di Ospina, Koulibaly, Demme e con tutta probabilità anche di Mertens (altrimenti comunque indirizzato alla panchina). Ecco che allora oggi in difesa sarà spazio per Meret tra i pali, come pure per Maksimovic al fianco di Manolas al centro della difesa: in corsia ecco pronti dal primo minuto Di Lorenzo come Hysaj (favorito questo a Mario Rui). Possibile forfait per acciacco muscolare per Demme al centrocampo: ecco che si farà avanti allora Bakayoko per completare lo schieramento a due con Fabian Ruiz, mentre sarà Zielinski ad operare sulla trequarti. In attacco, con Mertens in gran dubbio dal primo minuto, vedremo Victor Osimhen come titolare prima punta: sull’esterno pronto Insigne come Politano (questo però in dubbio con Lozano).

LE SCELTE DI COSMI

Per le probabili formazioni di Napoli Crotone, Cosmi dovrebbe dare seguito al 3-4-1-2, che vedrebbe Junior Messias appena avanzato sulla linea di centrocampo alle spalle delle due punte, e dunque Di Carmine e Simy (questo pure “fresco” di gol conto il Bologna nell’ultimo impegno di campionato). Per il centrocampo sarà poi spazio dal primo minuto per Benali e Molina, ma mancherà Petriccione, squalificato dal giudice sportivo: Reca, di ritorno da una brutta otite e Pereira verranno preferiti per coprire le fasce più esterne dello schieramento. Nessun dubbio poi per il tecnico dei pitagorici per le maglie da titolari in difesa: Golemic e Djidji sono super confermati, e solo Magallan potrebbe ancora rischiare il posto in favore di Cuomo, dal primo minuto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; F Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pereira, Benali, Molina, Reca; Messias; Simy, Di Carmine All. Cosmi



