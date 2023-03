Probabili formazioni Napoli Eintracht/ Diretta tv: non serve il turnover!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Napoli Eintracht per avvicinarci alla grande partita di domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, naturalmente per il ritorno degli ottavi di Champions League: il Napoli va a caccia dei quarti, livello mai raggiunto in questo torneo e che sono davvero vicini questa volta, perché tre settimane fa a Francoforte la squadra di Luciano Spalletti ha vinto per 2-0 confermando il livello altissimo di rendimento di questa stagione, con uno scudetto sostanzialmente già cucito sul petto (lo si può ammettere anche in una città scaramantica per eccellenza) e una Champions League finora meravigliosa e che potrebbe anche finire in gloria.

In campionato sono di nuovo 18 i punti di vantaggio sulle inseguitrici “meno lontane”, dopo la vittoria 2-0 contro l’Atalanta: ennesima dimostrazione di forza di una squadra che è competitiva ai massimi livelli e che sa rialzarsi al meglio anche dopo le rare ed isolate battute d’arresto. La Champions League potrebbe essere la ciliegina sulla torta per rendere leggendaria una stagione in ogni caso già meravigliosa, la qualificazione è davvero ad un passo e noi presentiamo la partita in programma domani sera leggendo insieme le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Eintracht.

NAPOLI EINTRACHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Eintracht sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva tramite Amazon Prime Video, che ha selezionato questa come partita del mercoledì di Champions League da trasmettere sulla propria piattaforma. Servirà naturalmente una connessione ad Internet, dunque la diretta tv sarà possibile solo tramite televisori a ciò attrezzati, e naturalmente con abbonamento Amazon Prime Video.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Eintracht mister Luciano Spalletti non fa turnover, perché non c’è bisogno data la situazione in campionato: dovrebbero rientrare Meret e Lozano e dunque tornano in panchina Sirigu e Politano che comunque restano pronti perché naturalmente la prudenza ha la sua importanza, nessun problema nemmeno per Kim Min-Jae che sarà al centro della difesa con Rrahmani, mentre a destra giocherà Di Lorenzo e sull’altro versante potrebbe agire questa volta Mario Rui. A centrocampo ecco il solito terzetto con Lobotka come sempre in cabina di regia, Zambo Anguissa e Zielinski. Infine, nel tridente offensivo del Napoli non mancheranno i due fenomeni Osimhen e Kvaratskhelia, insieme appunto a uno fra Lozano e Politano.

LE MOSSE DI GLASNER

Oliver Glasner ovviamente non avrà a disposizione Kolo Muani nelle probabili formazioni di Napoli Eintracht: l’attaccante francese è squalificato, dunque le soluzioni possibili sono due. La prima vedrebbe Alario centravanti con Borré e Gotze trequartisti, in alternativa il colombiano potrebbe agire come prima punta e sulla trequarti potrebbe avanzare il giapponese Kamada oppure essere utilizzato Aaronson. A centrocampo quindi potrebbe giocarsela Rode, altrimenti Kamada sarà regolarmente presente in coppia con Djbril Sow; sulle fasce laterali ci aspettiamo ancora una volta Buta a destra e Max sulla sinistra. In difesa N’Dicka sarà il leader del reparto a protezione del portiere Trapp, completato da Tuta e Hasebe.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, N’Dicka, Hasebe; Buta, Kamada, D. Sow, Max; Borre, Gotze; Alario. All. Glasner.











