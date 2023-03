Probabili formazioni Napoli Eintracht/ Quote, Spalletti ritrova Meret e Lozano

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Eintracht analizziamo la partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023: allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli va a caccia dei quarti, livello mai raggiunto in questo torneo e che non sono affatto lontani, perché a Francoforte la banda di Luciano Spalletti ha vinto per 2-0 confermando la sua memorabile stagione, con uno scudetto già cucito sul petto e una Champions League che potrebbe anche finire in gloria.

In campionato sono 18 i punti di vantaggio, dopo il 2-0 all’Atalanta: ennesima dimostrazione di forza di una squadra che continua a scoprirsi competitiva ai massimi livelli e che ormai ha innestato il pilota automatico, consapevole di avere parecchi margini di errore. Non in Champions League, e allora aspettando che si giochi valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Maradona per il ritorno degli ottavi, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Eintracht.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Napoli Eintracht possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 6,25 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT

LE SCELTE DI SPALLETTI

In Napoli Eintracht Spalletti non fa turnover, perché non c’è bisogno: dovrebbero rientrare sia Meret che Lozano e dunque tornano in panchina Sirigu e Politano che comunque restano preallertati, nessun problema nemmeno per Kim Min-Jae che occuperà il posto al centro della difesa in compagnia di Rrahmani, mentre a destra giocherà Di Lorenzo e sull’altro versante potrebbe agire questa volta Mario Rui, che ha saltato le ultime partite di Serie A per squalifica. A centrocampo si va con il solito terzetto: scalpitano sia Ndombélé che Elmas ma le tre maglie dovrebbero essere appannaggio di Lobotka, come sempre in cabina di regia, Zambo Anguissa e Zielinski; vero che si parte da un 2-0 casalingo ma in Champions League può davvero succedere di tutto. Per lo stesso motivo nel tridente offensivo del Napoli non mancheranno i due fenomeni Osimhen e Kvaratskhelia: il primo centravanti, il secondo largo a sinistra dovendo anche idealmente farsi perdonare il rigore sbagliato nella partita di andata, che comunque – almeno per ora – non ha influito sul risultato.

GLI 11 DI GLASNER

Oliver Glasner ovviamente non avrà a disposizione Kolo Muani in Napoli Eintracht: l’attaccante francese è squalificato, dunque le soluzioni possibili sono due. La prima riguarda la sostituzione per ruolo: Alario centravanti con la conferma di Rafael Borré e Gotze in qualità di trequartisti, in alternativa il colombiano, che del resto è una prima punta naturale, si prenderebbe la piazzola che solitamente compete a Kolo Muani, e sulla trequarti potrebbe avanzare il giapponese Kamada oppure essere utilizzato Aaronson. A centrocampo quindi potrebbe giocarsela Rode, altrimenti Kamada sarà regolarmente nella zona nevralgica del campo per fare coppia con Djbril Sow; sulle fasce laterali non dovrebbero cambiare i due interpreti che saranno Buta sulla corsia destra e Max sulla sinistra. In difesa Glasner si dovrebbe affidare come sempre a N’Dicka che sarà il leader del reparto arretrato a protezione del portiere Trapp, a completare lo schieramento difensivo dell’Eintracht impegnato a Napoli saranno poi Tuta e Hasebe.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, N’Dicka, Hasebe; Buta, Kamada, D. Sow, Max; Borre, Gotze; Alario. Allenatore: Oliver Glasner











