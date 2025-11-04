Probabili formazioni Napoli Eintracht, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League, oggi martedì 4 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: CONTE IN MEZZO AL GUADO

Antonio Conte vive un periodo complicato, anche in termini di uomini disponibili: pure nelle probabili formazioni Napoli Eintracht ci sarà chi torna disponibile e chi invece deve alzare bandiera bianca per la delicata partita contro i tedeschi nella quarta giornata del girone unico della Champions League.

Inutile girarci intorno: se in campionato tutto sommato il bilancio è positivo (e ci mancherebbe altro per la capolista), in Europa la questione è molto più delicata, soprattutto dopo la sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven, che inevitabilmente entrerà nella storia come una delle notti peggiori della storia del Napoli.

In casa finora era arrivata la vittoria contro lo Sporting Lisbona, sarebbe fondamentale ottenere il bis anche approfittando del fatto che l’Eintracht Francoforte arriva da due pesanti sconfitte consecutive, l’ultima per 1-5 in casa contro il Liverpool, anche se in classifica è appaiato ai campioni d’Italia.

Ecco allora che dobbiamo indagare le mosse di Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Eintracht, a caccia di una vittoria che sarebbe davvero fondamentale questa sera per non complicare ancora di più il già ospito cammino dei partenopei nella fase campionato di questa difficile Champions League…

PRONOSTICO E QUOTE

Antonio Conte stasera partirà favorito per la vittoria nel pronostico su Napoli Eintracht: il segno 1 è infatti indicato a 1,60, mentre in caso di pareggio la quotazione è pari a 4,00 e un colpo tedesco varrebbe 5,00 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT

UN RECUPERO PER CONTE

Per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Eintracht c’è soprattutto una maglia “delicata”: si è fatto male Gilmour, è tornato Lobotka che dovrebbe essere titolare, ance se sicuramente non giocherà tutti i 90 minuti. In ogni caso, lo slovacco dovrebbe essere in regia del 4-3-3 azzurro, affiancato dalle mezzali Anguissa e McTominay; scelte abbastanza obbligate anche nel tridente d’attacco, con Politano a destra, Hojlund centravanti e Neres ala sinistra. Infine la difesa, con Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui il quartetto con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera da destra a sinistra, considerata anche l’assenza di Spinazzola.

3-4-2-1 PER TOPPMOLLER

Il figlio d’arte Dino Toppmöller è l’allenatore dei tedeschi e dovrebbe scegliere per le probabili formazioni Napoli Eintracht il modulo 3-4-2-1: in porta Zetterer; da qualche settimana usa la difesa a tre, quindi scegliamo Kristensen, Koch e Theate nella retroguardia; a centrocampo da destra a sinistra Doan, Skhiri, Chaibi e Brown; davanti è possibile sia il doppio trequartista con una punta sia viceversa, noi proviamo a indicarvi Knauff e Uzun alle spalle di Burkardt come riferimento più avanzato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EINTRACHT: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Skhiri, Chaibi, Brown; Knauff, Uzun; Burkardt. All. Toppmöller.