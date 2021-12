PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI/ Diretta tv, ci sarà spazio per Ounas?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: ATTACCO

Pure per l’attacco delle probabili formazioni di Napoli Empoli sono gravi problemi in casa campana, alla vigilia della 17^ giornata di campionato. Per il nuovo turno di Serie A infatti Spalletti non è sicuro di recuperare Insigne, vittima di una contrattura al polpaccio sinistro, e pure solo pochi giorno fa ha dato forfait anche Lozano, che ha subito un grave trauma nell’ultima di Europa league con il Leicester. Chi dunque schierare in attacco? Tenuto conto che Osimhen tornerà solo a febbraio?

Per affrontare i toscani Spalletti potrebbe allora consegnare le maglie da titolari a Politano e Mertens, con Ounas, da poco rientrato a disposizione, schierato sull’esterno: in ogni caso scalda i motori anche Petagna. Per affrontare la miglior difesa della Serie A Andreazzoli e il suo Empoli si affideranno dal primo minuto a Pinamonti, in gran condizione e fresco di gol nell’ultima di campionato: al suo fianco pure ci sarà spazio per uno tra Di Francesco e Cutrone. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

Pure dal centrocampo non arrivano buone notizie per Spalletti, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Napoli Empoli. Per la sfida al San Paolo infatti il tecnico non dovrebbe fare in tempo a recuperare al meglio Zambo Anguissa (anche se al centrale potrebbero venir concessi pochi minuti nella ripresa): senza il giocatore camerunese, il reparto azzurro dovrebbe venire presidiato da Zielinski e Demme e con Elmas vero jolly di Spalletti dopo le ottime cose fatte vedere col Leicester in settimana.

Classico reparto a tre per l’Empoli di Andreazzoli, con Haas, Ricci e Bandinelli che paiono piuttosto sicuri della loro titolarità. Pure dalla panchina dei toscani non dimentichiamoci di giocatori come Stulac e Bajrami, come pure di Zurkowski, visto contro l’Udinese solo pochi giorni fa. (agg Michela Colombo)

DIFESA

Esaminando le mosse degli allenatori per la difesa delle probabili formazioni di Napoli Empoli, vediamo subito che già in questo settore sono veri guai per Luciano Spalletti. Il tecnico campano ancora non ha disposizione Kalidou Koulibaly, ma se non altro potrebbe sperare nel recinto di Kostas Manolas, al centro del reparto e in coppia con Rrahmani (visto decisamente in difficoltà pochi giorni fa contro il Sassuolo).

In ogni caso sull’esterno del solito reparto a 4 dei partenopei avremo ancora Di Lorenzo e Mario Rui, anche se questi hanno nelle gambe pesanti 90 minuti contro il Leicester, dallo scorso giovedì. Per il reparto arretrato dell’Empoli invece Andreazzoli continuerà a schierare i suoi giocatori a 4: qui le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Stojanovic, Tonelli, Viti e Parisi, come già occorso anche nell’ultimo turno di campionato contro i friulani, sconfitti. (agg Michela Colombo)

CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Empoli, bella sfida per la 17^ giornata di Serie A che pure si accenderà solo domani, 11 dicembre alle ore 18.00 al San Paolo-Maradona. Dopo dunque anche l’ultimo impegno europeo contro il Leicester, gli azzurri di Spalletti tornano protagonisti nel primo campionato nazionale con il chiaro obbiettivo di fare bottino pieno e dunque riprendersi la vetta della graduatoria.

Pure l’Empoli non si annuncia un rivale facile, specie per un club, come quello partenopeo, in gravissima crisi. Con un’infermeria già piena di pezzi da novanta, da Koulibaly a Osimhen, Spalletti in questi giorni ha perso anche Insigne e soprattuto Lozano ed è dunque in seria difficoltà nel segnare il suo 11. Non si annuncia dunque una partita facile per i campani, che pure hanno fretta di vincere, per non perdere troppo terreno in cima alla graduatoria di Serie A. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Empoli.

NAPOLI EMPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tv di Napoli Empoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Di preciso si tratterà dunque di una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Sarà inoltre necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport per la 17^ giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Napoli Empoli, Mister Spalletti dovrà affrontare una grave crisi all’interno del suo spogliatoio: con così tante assenze annunciate non sarà facile per il tecnico fissare il solito 4-3-3 e appare scontato che dovrà chiedere a molti suoi giocatori un altro sforzo. È certo il caso di Mario Rui e Di Lorenzo che pure titolari con le Foxes giovedi pure saranno in campo anche domani dal primo minuto: al centro pure non mancherà Rrahmani, potenzialmente accompagnato da Juan Jesus (anche se Manolas è alternativa dalla panchina). Per il centrocampo dei partenopei saranno poi irrinunciabili giocatori come Zielinski e Demme, con Elmas nuovo jolly: in attacco, senza Lozano e con Insigne in forte dubbio, avremo Ounas e Politano sull’esterno, con Dries Mertens in prima punta.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Con solo Sena indisponibile, non ha certo problemi di formazione Andreazzoli, che anzi vanta una rosa praticamente al completo. Nel 4-2-3-1 di partenza per gli azzurri, ecco che pure anche domani si faranno avanti dal primo minuto in difesa Stojanovic (fresco di gol con l’Udinese), Tonelli, Viti e Parisi. Attenzione solo a Marchizza, in cerca di spazio sulla corsia a sinistra del reparto, posto davanti al solito Vicario. A centrocampo pure sarà domani spazio dal primo minuto per Haas, Ricci e Bandinelli, con Henderson schierato alla spalle della doppia punta offensiva: anche qui pur non mancano alternative dalla panchina, da Stulac a Zurkowski, pure di recente tornato titolare. Per completare lo schieramento poi Andreazzoli domani non potrà prescindere da un giocatore in gran forma come è Pinamonti: al suo fianco ecco uno tra Di Francesco e Cutrone.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, J Jesus, M Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Ounas All. Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario: Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti All. Andreazzoli



