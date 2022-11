Probabili formazioni Napoli Empoli/ Diretta tv: Kvaratskhelia darà forfait (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Empoli parliamo di uno degli anticipi nella 14^ giornata di Serie A 2022-2023: al Diego Armando Maradona si gioca alle ore 18:30 di martedì 8 novembre. Penultimo turno prima della sosta per i Mondiali, e occasione per il Napoli che, dopo aver vinto anche a Bergamo, può prendersi il decimo successo consecutivo e allungare ulteriormente sulle rivali, arrivando comunque al match di martedì con 6 punti di vantaggio sul Milan e una sensazione di superiorità ormai acclarata.

Sta comunque bene anche l’Empoli, che sabato ha battuto il Sassuolo e ha raccolto 3 punti davvero importanti per la salvezza: pian piano la squadra di Paolo Zanetti inizia a carburare e ha certamente la qualità per rimanere in Serie A senza troppi affanni, come del resto già fatto lo scorso anno. Vedremo allora cosa succederà quando sarà il momento di giocare la partita; nell’attesa possiamo fare qualche utile considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori per il match nella 14^ giornata di Serie A, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Empoli.

DIRETTA NAPOLI EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al derby della capitale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

GLI 11 DI SPALLETTI

Il principale dubbio di Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Napoli Empoli è quello legato a Kvaratskhelia: il georgiano ha dato forfait a Bergamo, proverà oggi ma la sensazione è che sarà comunque out per questa partita. A questo punto scatta l’ora di Raspadori, che potrebbe essere provato da esterno sinistro al fianco di Osimhen; così facendo Spalletti cambierebbe i due terzi del tridente, perché a destra Politano dovrebbe prendere la maglia di Lozano. A centrocampo e in difesa invece dovrebbe essere quasi tutto confermato: possibilità per Ostigard al fianco di Kim Min-Jae ma Juan Jesus rimane comunque favorito sull’ex Genoa, sulle corsie Mario Rui è pronto al solito avvicendamento con Mathias Olivera (quindi il portoghese dovrebbe tornare nella squadra titolare) e a destra giocherà Di Lorenzo, con Meret in porta. In mediana, come detto, giocano i soliti noti: Lobotka va in cabina di regia, Zambo Anguissa e l’ex di giornata Zielinski agiscono ai suoi lati come mezzali.

LE SCELTE DI ZANETTI

Sfortunato Paolo Zanetti, che ha perso anche De Winter e nuovamente Destro: in Napoli Empoli dunque il 4-3-1-2 toscano sembra già scritto. Davanti al portiere Vicario, uno dei migliori in Serie A, agirà la coppia formata da Ismajli e Luperto (per lui quella contro il Napoli è sempre una partita speciale) con Stojanovic e Fabiano Parisi che invece presidieranno le corsie laterali; a centrocampo Razvan Marin non ha rivali nel ruolo di playmaker basso, ma sembrano confermati anche i due interni perché Haas dovrebbe prendersi la maglia sul centrodestra e Bandinelli come sempre venire schierato sull’altro versante. Davanti invece ci sarà spazio per il giovane Baldanzi, ennesimo talento della Primavera che viene lanciato in prima squadra: per lui un ruolo da trequartista che è quello naturale. A fare da tandem offensivo invece saranno Satriano e Lammers; possibilità per Pjaca, ma il croato passato anche da Juventus e Torino dovrebbe partire dalla panchina e poi eventualmente essere utile per la trequarti o l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, R. Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. Allenatore: Paolo Zanetti











