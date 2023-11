PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI/ Diretta tv: centrocampo top per Garcia (Serie A, 11 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CENTROCAMPO

Non ci dovrebbero essere particolari sorprese a centrocampo per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Empoli, dal momento che in questo reparto nevralgico i due allenatori Rudi Garcia ed Aurelio Andreazzoli dovrebbero avere entrambi le idee molto chiare. Prima della sosta, non ci sono particolari esigenze di turnover per il Napoli, di conseguenza nel classico modulo 4-3-3 partenopeo ci aspettiamo il centrocampo “tricolore” con i tre titolari di riferimento, quindi naturalmente il regista Lobotka a guidare il gioco del Napoli, affiancato dalle due mezzali Zambo Anguissa e Zielinski.

Modulo speculare almeno a centrocampo (4-3-2-1) anche per gli ospiti dell’Empoli, che in questo reparto schierano quindi tre uomini. Il compito di agire come regista dovrebbe toccare a Grassi tra gli ospiti toscani, mentre le due mezzali dell’Empoli domani all’ora di pranzo allo stadio Diego Armando Maradona dovrebbero essere Marin e Maleh. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Empoli ci stiamo avvicinando alla partita del Diego Armando Maradona, in programma alle ore 12:30 di domenica 12 novembre: è il lunch match nella dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, il Napoli ci arriva dalla vittoria di Salerno con la quale è tornato a vedere da vicino la zona Champions League in classifica, ma anche con un pareggio contro l’Union Berlino che ha impedito di mettere le mani sugli ottavi di finale in Europa, anche se il traguardo resta ampiamente alla portata e dunque non bisogna fare drammi per una partita che comunque non è stata giocata nel migliore dei modi, come già accaduto nel corso di questa stagione.

L’Empoli è ancora in zona retrocessione, e l’ultimo lunedì ha perso sul campo del Frosinone: i toscani che hanno già cambiato allenatore non trovano ancora il ritmo giusto, anche se certamente rispetto all’avvio più che pessimo sono già riusciti a trovare qualche punto utile per inseguire concretamente la salvezza. Vedremo allora come andranno le cose in campo al Maradona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori nella lettura delle probabili formazioni di Napoli Empoli.

DIRETTA NAPOLI EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli sarà garantita anche sui canali della televisione satellitare, quindi appuntamento riservato ai clienti con la solita possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Va inoltre ricordato che la partita sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE SCELTE DI GARCIA

Rrahmani è già partito con la nazionale, quindi in Napoli Empoli è ballottaggio Ostigard-Juan Jesus per affiancare Natan che torna dalla squalifica: favorito il norvegese, così come Mathias Olivera appare in vantaggio su Mario Rui per la corsia sinistra, con Di Lorenzo e Meret che saranno confermati. A centrocampo c’è una timida possibilità che Cajuste o Elmas si prendano una delle due maglie sulle mezzali, dunque sostituendo Zambo Anguissa o Zielinski; si tratta però della partita precedente la sosta e dunque Rudi Garcia dovrebbe andare con la formazione migliore, sfruttando il turno favorevole sulla carta per recuperare eventualmente altro terreno in classifica. Per lo stesso motivo Lobotka sarà comunque in cabina di regia, mentre a giocare nel tridente dovrebbero essere ancora Politano e Kvaratskhelia in accompagnamento a Raspadori; tuttavia, attenzione come sempre a Lindstrom e Giovanni Simeone che aspettano la loro occasione per essere titolari, e mostrare la loro utilità in questo Napoli.

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Aurelio Andreazzoli dovrebbe ritrovare Maleh per Napoli Empoli, ma come sappiamo non potrà contare su Giuseppe Pezzella; da valutare invece Caprile, Destro e Baldanzi, il primo è tornato a disposizione ma per ora il titolare in porta è Etrit Berisha, gli altri due sono acciaccati e dunque in dubbio. Baldanzi dovrebbe farcela sulla trequarti: affiancherebbe Cancellier,i, l’alternativa è rappresentata da Gyasi con Caputo che agirà in qualità di prima punta. A centrocampo Maleh è in vantaggio sul giovane Fazzini, poi avremo la conferma per Razvan Marin come mezzala; in mezzo a creare gioco c’è Alberto Grassi, uno degli ex Napoli di questa partita, tutti senza particolari soddisfazioni quando hanno indossato la maglia degli azzurri partenopei. Gli altri due li troviamo in difesa: Bereszynski ancora una volta dovrebbe operare da terzino destro, Luperto sarà regolarmente al centro della difesa a fare coppia con Ismajli. A completare la formazione dell’Empoli sarà allora Simone Bastoni, schierato come laterale basso a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-2-1): E. Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, S. Bastoni; R. Marin, A. Grassi, Maleh; Cancellieri, Baldanzi; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli











