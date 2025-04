PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: ANTONIO CONTE NON PUÒ SBAGLIARE

Lunedì bollente con un posticipo da presentare grazie alle probabili formazioni Napoli Empoli, con obiettivi opposti in Serie A. Inutile girarci attorno: Antonio Conte non può sbagliare, perché il Napoli in questo finale di stagione ha un’occasione enorme. Serve ritrovare un po’ di freschezza e anche la migliore condizione mentale, il pareggio contro il Bologna è stato comunque un risultato positivo e adesso bisogna accelerare, sfruttando un periodo decisamente favorevole nel calendario, a partire già da questa sera allo stadio Diego Armando Maradona.

L’Empoli invece avrebbe bisogno di una svolta: oggi sarà molto difficile, ma avrebbe un valore enorme per Roberto D’Aversa e per i suoi uomini. Dopo la sosta due pareggi consecutivi hanno almeno ridato un minimo di solidità, ma per chi non vince da quattro mesi serve di più. Ci certo non aiuteranno le tante assenze che stanno tormentando l’Empoli, la cui infermeria è piena: le assenze d’altronde non mancano nemmeno per Conte, quindi bisogna analizzare in profondità le probabili formazioni Napoli Empoli.

QUOTE PER IL PRONOSTICO: TUTTO CHIARO?

Sulla carta non c’è storia nel pronostico secondo le quote Snai su Napoli Empoli. Il segno 1 infatti è quotato a 1,30, a fronte del 5,00 in caso di pareggio, quindi già molto alto, infine un inatteso colpo toscano varrebbe ben 9,75 volte la posta sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

ALCUNI PROBLEMI PER CONTE

Zambo Anguissa e capitan Di Lorenzo sono squalificati, inoltre Antonio Conte ha alcuni acciaccati che creano di conseguenza dubbi nelle probabili formazioni Napoli Empoli. Nessun problema per Meret, che già da qualche giorno ha smaltito l’influenza; il terzino destro sarà Mazzocchi, mentre al fianco di Rrahmani ha dovuto alzare bandiera bianca Buongiorno, per cui giocherà Juan Jesus, infine a sinistra Olivera completerà il reparto; a centrocampo in assenza di Anguissa ci sarà spazio per Gilmour insieme a Lobotka e McTominay, pur con qualche speranza anche per Billing; infine in attacco ci dovrebbe essere il tridente con le ali Politano e Neres ai fianchi di Lukaku, anche se a sinistra può sperare anche Raspadori.

QUASI TUTTO CHIARO PER D’AVERSA

Per gli ospiti di Roberto D’Aversa invece tutto dovrebbe essere molto più chiaro nelle probabili formazioni Napoli Empoli, anche se questa non è del tutto una bella notizia. La chiarezza infatti è causata anche dai tanti infortuni, che evidentemente riducono in modo drastico la possibilità di scelta da parte dell’allenatore. Ecco allora che nel 3-4-2-1 davanti al portiere Vasquez potrebbero giocare i tre difensori Goglichidze, Marianucci e Viti; ben definito anche il quartetto di centrocampo con Gyasi a destra, Grassi e Henderson nel cuore della mediana e Pezzella esterno sinistro; abbiamo poi Esposito e Cacace sulla trequarti (con una piccola chance anche per Fazzini) alle spalle del centravanti dell’Empoli, cioè Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.