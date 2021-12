Probabili formazioni Napoli Empoli/ Quote, c’è Cutrone al fianco di Pinamonti?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CHI IN CAMPO STASERA?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 al San Paolo-Maradona la sfida per la 17^ giornata di Serie A tra Napoli ed Empoli: vediamo pure quali saranno le mosse per le probabili formazioni del match. Dopo anche il forfait di Lozano occorso in settimana nella sfida di Europa league contro il Leicester, Spalletti è oggi in seria difficoltà nel segnare il suo 11. Con il club campano fortemente decimato, potrebbe approfittare allora Andreazzoli, in cerca di colpaccio al San Paolo.

Dopo tutto l’Empoli approda al turno di Serie A in ottime condizioni, dopo anche il successo occorso con l’Udinese nell’ultimo turno di campionato: e lo stesso tecnico ha a disposizione una rosa al completo. Potrebbe dunque non essere affatto improbabile il colpaccio toscano: i campani però rimangono sempre tra le migliori realtà della serie A e ci sarà da faticare. Vediamo allora nel dettaglio quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Empoli.

QUOTE E PRONOSTICI

Benchè i campani si presentino in campo con grave defezioni, è a loro che va il favore delxb almeno secondo le quotazioni date dal portale di scommesse Snai. Controllando le quote dell’1×2 del match vediamo che oggi il successo del Napoli è stato dato a 1.35, contro il più alto 7.75 segnato per l’Empoli: il pareggio è stato fissato a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Non è certo con animo sereno che Spalletti prepara il suo 11 per le probabili formazioni di Napoli Empoli: le tante defezioni, in ultimo quella di Insigne e Lozano preoccupano non poco il tecnico, le cui mosse ci appaiono in gran parte obbligate. Fissato il 4-3-3 di partenza ecco che pure questa sera l’allenatore azzurro dovrà chiedere a Mario Rui e a Di Lorenzo l’ennesimo sforzo per coprire le fasce eterne della difesa: a completare il reparto al centro il solito Rrahmani, mentre potrebbe essere un ristabilito Manolas a prendere il posto dell’assente Koulibaly. Per il centrocampo rimangono invece scontate le maglie di Demme, Elmas e Zielinski, visto che neppure Fabian Ruiz sta bene: da valutare ma solo nella ripresa, l’ingresso magari di Rambo Anguissa, sulla via del pieno recupero. Infine nell’attacco dei partenopei si faranno invece avanti oggi Politano e Ounas, ma è duello Petagna-Mertens per la maglia da prima punta.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Nessun problema di rosa in casa dei toscani, dove invece Andreazzoli ha a disposizione tutto lo spogliatoio: al solito pure il tecnico non si discosterà oggi dal 4-3-1-2 di partenza. Ecco che allora nella 17^ giornata di campionato avremo ancora in difesa Stojanovic e Tonelli, ma pure Viti: a sinistra però è ballottaggio tra Marchizza e Parisi. Non dubitano invece della loro maglia da titolare nel centrocampo azzurro Haas, Ricci e Bandinelli, mentre sulla linea della trequarti potrebbe anche accendersi il duello Henderson-Bajrami. In avanti rimane immancabile un giocatore come Pinamonti: al suo fianco potrebbe farsi vedere nuovamente dal primo minuto Cutrone, come occorso con l’Udinese, ma Di Francesco rimane ben pronto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, M Rui: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Ounas All. Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti All. Andreazzoli





