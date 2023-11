Probabili formazioni Napoli Empoli/ Quote: Garcia conferma il tridente (Serie A, 12 novembre 2023)

Le probabili formazioni di Napoli Empoli ci accompagnano verso la partita allo stadio Diego Armando Maradona, che sarà il lunch match della domenica per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024. Il Napoli di Rudi Garcia arriva dalla vittoria di Salerno con la quale è tornato al quarto posto e quindi in zona Champions League in classifica, ma anche da un pareggio contro l’Union Berlino che è l’ennesima frenata di una stagione nella quale gli azzurri non riescono mai a decollare definitivamente, anche se il traguardo degli ottavi resta ampiamente alla portata. In Champions tutto sommato può andare bene così, in campionato però se si vorrà provare a difendere il tricolore servirà una svolta immediata.

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli nonostante qualche miglioramento mostrato con il nuovo allenatore è ancora in zona retrocessione e lunedì ha perso sul campo del Frosinone: la salvezza resta logicamente l’obiettivo fondamentale, fare un bel risultato a Napoli potrebbe essere fondamentale, anche dal punto di vista psicologico perché darebbe grande fiducia e autostima alla squadra toscana. Tutto questo premesso per inquadrare la partita, adesso possiamo esaminare più nel dettaglio tutto le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede comprensibilmente favoriti i padroni di casa azzurri. Il segno 1 infatti è quotato a 1,22 mentre poi si sale a quota 7,00 già per il segno X in caso di pareggio, infine un colpo esterno dell’Empoli varrebbe ben 12 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE SCELTE DI GARCIA

Rrahmani è già partito con la nazionale, quindi le probabili formazioni di Napoli Empoli vedono il ballottaggio Ostigard-Juan Jesus con il primo favorito per affiancare Natan davanti a Meret, mentre Mathias Olivera appare in vantaggio su Mario Rui a sinistra, con Di Lorenzo ovviamente terzino destro. A centrocampo Zambo Anguissa e Zielinski dovrebbero agire regolarmente ai fianchi di Lobotka, che sarà naturalmente in cabina di regia, mentre nel tridente dovrebbero esserci ancora Politano e Kvaratskhelia come ali e Raspadori centravanti in assenza di Osimhen, anche se naturalmente scalpita anche Simeone che cerca una occasione per essere titolare.

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Aurelio Andreazzoli nelle probabili formazioni di Napoli Empoli ha il dubbio Baldanzi sulla trequarti: affiancherebbe Cancellieri, in alternativa c’è Gyasi per sostenere Caputo, che agirà in qualità di prima punta. A centrocampo Maleh è in vantaggio sul giovane Fazzini, poi avremo Marin come seconda mezzala; a creare gioco ecco invece Grassi, uno degli ex Napoli di questa partita. Altri due li troviamo in difesa: Bereszynski ancora una volta dovrebbe operare da terzino destro, Luperto sarà regolarmente al centro della difesa in coppia con Ismajli. A completare la formazione dell’Empoli ecco infine Bastoni terzino sinistro e il portiere Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Baldanzi; Caputo. All. Andreazzoli.











