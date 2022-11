Probabili formazioni Napoli Empoli/ Quote: Raspadori sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Empoli ci portano verso il match che sarà uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A in turno infrasettimanale, naturalmente allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo. I riflettori saranno puntati tutti sullo scatenato Napoli di Luciano Spalletti, che in questo momento ha senza dubbio qualcosa in più rispetto alla concorrenza e lo ha confermato anche sabato sera vincendo a Bergamo, facendo un altro importante passo avanti verso il sogno scudetto, che sarebbe il primo dopo il Pibe de Oro.

L’Empoli di Paolo Zanetti, dal canto suo, è consapevole di dover affrontare una sfida ai limiti dell’impossibile, ma lo farà con la serenità di chi non ha niente da perdere. La posizione in classifica è più che buona per l’obiettivo salvezza, l’Empoli arriva dalla vittoria contro il Sassuolo e giocherà con leggerezza: basterà per fare l’impresa? Tutto questo premesso, possiamo adesso scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Napoli Empoli in base alle quote proposte dall’agenzia Snai, che vede senza dubbio favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,18, mentre poi si sale a quota 7,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’Empoli a vincere questo incontro.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Il principale dubbio di Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Napoli Empoli è Kvaratskhelia, che dovrebbe essere out per questa partita. Scatta quindi l’ora di Raspadori, che potrebbe essere provato da esterno sinistro al fianco di Osimhen; così facendo Spalletti cambierebbe i due terzi del tridente, perché a destra Politano dovrebbe prendere la maglia di Lozano. A centrocampo e in difesa invece dovrebbe essere quasi tutto confermato: possibilità per Ostigard al fianco di Kim Min-Jae ma Juan Jesus rimane favorito, mentre a sinistra Mario Rui è pronto al solito avvicendamento con Mathias Olivera e a destra giocherà Di Lorenzo, con Meret in porta. In mediana giocano i soliti noti: Lobotka va in cabina di regia, con Zambo Anguissa e l’ex di giornata Zielinski ai suoi lati come mezzali.

LE SCELTE DI ZANETTI

Sfortunato Paolo Zanetti, che ha perso De Winter e Destro: nelle probabili formazioni di Napoli Empoli dunque il modulo 4-3-1-2 toscano sembra già scritto. Davanti al portiere Vicario, uno dei migliori in Serie A, agirà la coppia formata da Ismajli e l’ex Luperto, con Stojanovic e Parisi che invece saranno i due terzini; a centrocampo Marin non ha rivali nel ruolo di playmaker, ma sembrano confermati anche i due interni perché Haas dovrebbe prendersi la maglia sul centrodestra e Bandinelli sull’altro versante. Davanti invece ci sarà spazio per il giovane Baldanzi, ennesimo talento della Primavera lanciato in prima squadra: il trequartista è stato decisivo contro il Sassuolo. In attacco ci saranno Satriano e Lammers; possibilità per Pjaca, ma il croato dovrebbe partire dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. All. Zanetti.











