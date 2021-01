Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv, Gattuso senza Osimhen e Manolas

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si accenderà solo domani alle ore 12.30 e tra le mura dello stadio San Paolo, la sfida per la 18^ giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina: tocca dunque vedere quali saranno le probabili formazioni della sfida. Siamo infatti ben curiosi di scoprire dubbi e scelte di Gattuso come di Prandelli per questo appuntamento considerato che entrambi i club sono il settimana sono rimasti impegnati negli ottavi di Coppa Italia. Dato però in entrambi i casi, spazio a un certo turnover, non dubitiamo che domani pomeriggio tornino in campo i rispettivi titolari per il campionato: lo richiede il blasone dell’avversario come pure i tre punti messi in palio. Dopo il KO con lo Spezia e il successo con l’Udinese rimediati nelle ultime due giornate, gli azzurri abbisognando di una certa stabilità nelle prestazioni come nei risultati: serve dunque tornare a vincere e farlo con sicurezza, anche per non perdere il treno delle altre big a scivolare fuori dalla zona UEFA della classifica. Non meno affamati di punti e di gloria però saranno i viola di Mister Prandelli, che rialzata finalmente la testa nell’ultima giornata grazie alla vittoria sul Cagliari, devono dunque confermarsi e riprendere la scalata alla vetta. Chiaramente per i gigliati non sarà facile mettere in scacco una big come è il Napoli, ma domani potrebbe succeder di tutto. Andiamo a vedere allora come i due tecnici hanno preparato il match, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

Ricordiamo subito che Napoli Fiorentina sarà visibile in diretta tv domani alle ore 12.30 sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle tre partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

Per le probabili formazioni di Napoli Fiorentina, dobbiamo segnalare due grave assenze in vista della 18^ giornata di Serie A: Gattuso come è noto ancora non avrà a sua disposizione Victor Osimhen, e pure in questi giorni ha perso anche Kostas Manolas, mentre Dries Mertens potrebbe ancor non essere pronto a tornare in campo. Su chi puntare nel 4-3-3 azzurro? Partendo dall’attacco, pare oggi scontato l’impiego domani pomeriggio di Andrea Petagna come titolare prima punta: al fianco dell’ex Spal si faranno avanti Lozano e Insigne dal primo minuto. Alle loro spalle, Bakayoko si candida poi per la maglia in cabina di regia: Fabian Ruiz e Zielinski paiono le prime scelte a completamento del reparto (che potrebbe ridursi a due con l’avanzamento di un trequartista), ma non scordiamo che in panca rimangono pronti Elmas e Demme. Per la difesa, oltre all’out di Manolas, dobbiamo ricordare che pure Di Lorenzo salterà il match, ma per squalifica: sarà Maksimovic a prendere il posto del greco in difesa con Koulibaly, mentre in corsia Mario Rui farà coppia con Hysaj.

Spazio invece al 3-5-2 in casa della Viola, dove pure non saranno pochi i ballottaggi che potrebbero aprirsi alla vigilia della sfida in terra campana. Partendo dalla difesa posta davanti al numero 1 Dragowski, ecco che già è dubbio tra Martinez Quarta e Pezzella per maglia da titolare: non mancheranno invece in campo dal primo minuto Igor e Milenkovic. A centrocampo si va verso una nuova maglia da titolare per Amrabat e Pulgar, che pure saranno accompagnati da Castrovilli: Caceres e Biraghi saranno le prime scelte in corsia, ma non scordiamo che Venuti rimane sempre a disposizione. Alla vigilia della 18^ giornata di campionato è poi dubbia la presenza di Ribèry, vittima di una distorsione del ginocchio: senza il francese sarà l’ex del match Callejon a fare compagnia a Vlahovic (questo pure fresco di gol).

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Kiulibaly, M Rui; Zielinski, Bakayoko, F Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Vlahovic All. Prandelli



